News SSC Napoli, allenamento congiunto a Castel Volturno: squadra e risultato – FOTO

Nel pomeriggio di quest’oggi, è stato reso noto la squadra avversaria che è stata ospitata dalla SSC Napoli a Castel Volturno per un allenamento congiunto.

Il Napoli si è ritrovato a Castel Volturno per continuare a preparare la prossima sfida del campionato di Serie A contro la Roma, in programma non appena sarà terminata la terza sosta di stagione per le Nazionali. Proprio per questo motivo, sono ben tredici i calciatori che non saranno in questi giorni al centro sportivo azzurro, con Antonio Conte che è chiamato a lavorare con il resto dell’organico che invece è rimasto in città. Occasione, la medesima, per provare in maniera consistente anche quei calciatori che reclamano spazio e che non hanno un minutaggio elevato.

Per questo, la SSC Napoli ha organizzato un allenamento congiunto a Castel Volturno, tenutosi contro la Puteolana (squadra del Girone G della Serie D, ndr). A confermarlo è un post apparso in questi minuti sui canali ufficiali del club di Pozzuoli, con quest’ultimo che ha ringraziato per l’ospitalità ricevuta da parte del club del presidente Aurelio De Laurentiis.

Ultime Napoli calcio, allenamento congiunto con la Puteolana: il POST

La Puteolana è stata ospite della SSC Napoli a Castel Volturno per un allenamento congiunto: un’occasione per Antonio Conte e i suoi uomini per tenersi comunque allenati, nonostante per il weekend sia previsto lo stop a causa delle Nazionali.

“Allenamento congiunto Napoli – Puteolana 1902: ringraziamo la società Azzurra per la splendida ospitalità”, ha scritto la società del Girone G di Serie D sui propri canali ufficiali, pubblicando alcune foto che ritraggono il tecnico Conte con allenatore e presidente della Puteolana.

Di seguito, il post in questione:

Così come reso noto dalla stessa società di Pozzuoli su Facebook, l’allenamento congiunto si è concluso con il risultato di 7-2 (5-0 nel primo tempo). A segno Simeone con ben quattro gol, Neres con una doppietta e Ngonge. Per gli avversari, invece, c’è stata la doppietta di Mascari.