Mercato Napoli, scoperto il prossimo obiettivo di Manna: ds già al lavoro

Arrivano novità in merito alle prossime possibili mosse del direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, in vista del mercato di gennaio.

Come si comporterà il Napoli nella prossima sessione di calciomercato, prevista per gennaio? La sensazione è che il club azzurro, seppur a fari spenti, tiene d’occhio tutte le potenziali occasioni che la finestra invernale di riparazione può offrire. In particolare, c’è un reparto che sarà al centro delle valutazioni in casa azzurra, con il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, già al lavoro per trovare la soluzione adatta per Antonio Conte. Il reparto in questione è quello difensivo: non è escluso, infatti, che il club possa ulteriormente rafforzare il pacchetto di centrali, dopo gli acquisti in estate di Alessandro Buongiorno e Rafa Marin.

A ribadire tale concetto è anche l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, che sul suo profilo X ha fatto sapere che Manna è già al lavoro per scegliere l’occasione giusta da regalare all’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. Tanti i nomi circolati negli ultimi giorni, anche se tutto potrebbe dipendere – più per questioni legate alla lista Serie A – dal futuro di Juan Jesus: di recente, si è anche parlato di un possibile addio del centrale ex Roma e Inter, che a quel punto lascerebbe la casella libera per il nuovo ed eventuale acquisto.

Ultime calciomercato Napoli, Schira: “Manna già al lavoro per il nuovo difensore”

Il Napoli potrebbe acquistare un nuovo difensore centrale nella prossima sessione invernale di calciomercato, in programma per il prossimo gennaio.

A darne conferma è Nicolò Schira: il giornalista su X (ex Twitter, ndr) ha reso nota la volontà da parte del club del presidente Aurelio De Laurentiis di accontentare il proprio tecnico Antonio Conte, evidentemente alla ricerca di un ulteriore rinforzo per la difesa. Di seguito, quanto scritto dall’esperto di calciomercato a tal proposito:

“Il Napoli è al lavoro per ingaggiare un difensore centrale nella finestra di mercato di gennaio. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta esplorando il mercato per trovare la soluzione migliore per Antonio Conte”.

La mission del direttore Giovanni Manna, dunque, è ben chiara: cercare di rintracciare l’occasione giusta da regalare ad Antonio Conte, consapevole di avere una rosa di ottimo livello anche se, a più riprese, ha fatto capire che l’organico possa essere ulteriormente migliorato, seppur tra le righe.