La Roma sceglie Ranieri: l’ultimo successo contro Napoli scatenò De Laurentiis

Claudio Ranieri sarà il nuovo allenatore della Roma: ecco cosa successe l’ultima volta che ha vinto contro il Napoli

Claudio Ranieri sarà il nuovo allenatore della Roma: il terzo di questa stagione. Il club giallorosso prova ad aggiustare la propria stagione, che si prospetta difficile, turbolenta, un po’ come quella del Napoli dell’anno scorso. E ci sono già diverse analogie tra le due formazioni.

Nella passata stagione, una volta portato il Cagliari alla salvezza, Ranieri ha preferito alzare i tacchi e salutare tutti. Sembrava potesse essere un addio al calcio. Avrebbe atteso qualche chiamata magari di qualche nazionale, ma sembrava che il treno per una big fosse oramai passato. E invece la Roma gli chiede per la seconda volta una grande mano, riportarla su in classifica e ristabilire un po’ d’ordine nell’ambiente. Alla Roma non si può dire di no. Parola di Sir Claudio.

Napoli-Roma, Ranieri al Maradona: il suo ultimo successo provocò l’esonero

Claudio Ranieri ha lasciato un bellissimo ricordo nel cuore dei tifosi napoletani. Fu il primo mister del post Maradona e raggiunse un quarto posto in campionato un po’ inaspettato nella stagione 1991-92.

La carriera del tecnico parla da sé. Oltre alla grandissima esperienza accumulata in tutti questi anni, Ranieri ha vinto la Premier League come underdog con il Leicester. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato in Inghilterra, eppure riuscì in una grandissima impresa a portare le Foxes ad un successo clamoroso, celebrato in tutto il Mondo.

Il Napoli affronterà nuovamente Ranieri come allenatore avversario e l’ultimo suo successo contro gli azzurri risale a ben 15 anni fa. Infatti, nel 2009 la sua Roma vinse in rimonta con doppietta di Francesco Totti. Per il Napoli segnò Lavezzi. Il 2-1 costò la panchina di Donadoni, che dopo appena sette giornate fu esonerato da Aurelio De Laurentiis. Troppo pochi i punti conquistati (sette) in sette partite secondo il patron azzurro, che aveva urgenza nel dare una nuova impronta alla sua squadra. Così, la vittoria di Ranieri portò l’arrivo di Mazzarri. E il resto è storia.

Nei successivi anni, il mister non è mai riuscito a portare a casa una vittoria contro gli azzurri. Il bilancio complessivo è di 10 vittorie, quattro pareggi e 12 sconfitte. L’ultimo confronto è avvenuto quest’anno alla 26a giornata, con Calzona sulla panchina partenopea. Una partita fotografia della stagione: Osimhen porta in vantaggio il Napoli nel secondo tempo, poi nel momento decisivo, in pieno recupero, il tracollo e la rete del pari di Luvumbo Zito. Una beffa che portò malumore al gruppo.