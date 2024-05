Gaetano espulso in Cagliari-Lecce, decisione dubbia: cos’ha fatto Ranieri e fine partita

Polemiche al termine della gara tra Cagliari e Lecce a causa dell’espulsione di Gaetano, Ranieri non trattiene la rabbia per la decisione dell’arbitro.

La stagione di Serie A volge al termine, dopo questo turno resteranno soltanto altre tre gare di campionato che determineranno tutti i verdetti. Da capire ancora quali saranno le formazioni che si qualificheranno alle coppe europee e chi sarà condannato alla retrocessione. A tal proposito, oggi si è disputata una gara potrebbe aver indirizzato la lotta per non finire il Serie B.

Alle ore 12:30, per la 35esima giornata di campionato, si sono affrontate Cagliari e Lecce, una gara davvero fondamentale per la lotta salvezza. Il risultato finale è stato di 1-1 con Krstovic che ha trovato negli ultimi minuti di partita la rete del pareggio, mentre il vantaggio dei sardi era stato siglato da Mina su assist di Gaetano.

Gaetano espulso, Ranieri non ci sta e ironizza sull’arbitro di Cagliari-Lecce

Proprio il talento classe 2000 del Napoli in prestito al Cagliari è stato protagonista, anche in negativo, del match. Al 44′ del primo tempo è stato infatti espulso per un fallo a gamba tesa a metà campo. Inizialmente il centrocampista è stato ammonito, ma dopo il richiamo al VAR, l’arbitro ha cambiato il colore del cartellino in rosso, comminando così l’espulsione. La decisone ha fatto parecchio infuriare il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, che è stato anche ammonito dal direttore di gara e poi ha commentato il tutto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita. Ecco quanto evidenziato:

La mia ammonizione mi fa ridere. A me non sembrava nemmeno fallo da parte di Gaetano. L’arbitro aveva assunto una decisione corretta, poi è stato richiamato al VAR e l’espulsione successiva è stata logica conseguenza. Io ero addirittura dubbioso sull’intervento, poi ho rivisto le immagini ed è palese che Gaetano abbia fatto di tutto per ritrarre il piede e per prendere il pallone per non colpire il loro calciatore. Tra dare e non dare il rosso diretto c’è un… “abisso”. Peccato, peccato davvero.

Ranieri ha sottolineato come l’intervento di Gaetano, seppur falloso, non fosse pericoloso e meritevole di cartellino rosso perché il calciatore ritrae la gamba poco prima dell’impatto con l’avversario. Chiaro segnale di come l’intenzione non fosse assolutamente quella di far male. Un’espulsione che pesa tanto per il Cagliari, visto che Gaetano in questa seconda parte di stagione, dopo essere arrivato dal Napoli in prestito a gennaio, era diventato un fattore decisivo per la squadra sarda. Il prodotto del settore giovanile azzurro ha fin qui realizzato 4 gol e 2 assist da quando veste la maglia rossoblu, più la rete di inizio stagione segnata proprio contro il Lecce ma quando era ancora al Napoli.