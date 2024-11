Cessione Osimhen, è arrivata una telefonata a Manna: pronta l’offerta al Napoli

Giovanni Manna avrebbe ricevuto una telefonata per una nuova offerta a Victor Osimhen: tutti i dettagli sulle cifre per la sua cessione

Proseguono le trattative per la cessione di Victor Osimhen a titolo definitivo. L’attaccante nigeriano ha lasciato in prestito il Napoli a settembre per firmare con il Galatasaray e fin qui il suo rendimento è stato estremamente convincente. Tra gol in rovesciata e doppiette, anche in Europa League, i tifosi turchi sono contentissimi di quanto visto fin qui in campo, specie ora che Mauro Icardi ha chiuso anzitempo la sua stagione per la rottura del legamento crociato del ginocchio.

Proprio il ko dell’argentino porrà Osimhen come assoluto titolare del Galatasaray, una bella notizia per il Napoli che vorrà intascare la cifra più alta possibile dalla sua cessione in estate. L’ex Lille, infatti, resterà in Turchia anche durante il mercato invernale, ma a fine anno vorrà sicuramente cambiare aria. Il suo obiettivo resta la Premier League, ma sono altri i club che si sono mossi fin qui per convincere gli azzurri.

Osimhen al Fenerbahce? Dalla Turchia sicuri dell’offerta

Victor Osimhen potrebbe addirittura rimanere in Turchia. Difficile immaginare che la volontà del calciatore sia questa, ma i club turchi fanno sul serio. Secondo quanto riportato dal portale Sabah, non solo il Galatasaray, ma anche il Fenerbahce avrebbe espresso la volontà di firmare a titolo definitivo il centravanti e rinforzarsi così in vista della prossima stagione. Uno smacco proprio ai grandi rivali del campionato.

Per il Napoli tutto di guadagnato: un’asta al rialzo tra i due club ogni anno in corsa per la vittoria del campionato turco può far soltanto bene alle tasche dei partenopei. Secondo Sabah, il ds Mario Branco avrebbe contattato telefonicamente Giovanni Manna per trattare. Il direttore sportivo azzurro avrebbe ribadito che la base per parlare è di 75 milioni di euro e che la società che verserà 25 milioni di euro in anticipo sarà presa realmente in considerazione.

Dalla Turchia riportano il classico interesse di Chelsea, Arsenal e Newcastle, oltre a quello degli arabi. E’ evidente che la Premier League sia la meta più allettante per Osimhen, che valuterà sì tutte le offerte, ma che ha l’Inghilterra come grande obiettivo da oltre un anno. I prossimi mesi saranno decisivi per capire il destino dell’attaccante e quale cifra riuscirà ad incassare il Napoli, da reinvestire poi in estate per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte.