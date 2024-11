Inter-Napoli, Manna conferma tutti gli obiettivi azzurri: le ultime

Inter Napoli, arrivano le dichiarazioni di Giovanni Manna prima dell’inizio del match contro i nerazzurri di Simone Inzaghi.

Il direttore sportivo del Napoli ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell’inizio di una partita fondamentale per questo campionato di Serie A. Manna ha sottolineato alcuni aspetti ed ha elogiato l’operato di Antonio Conte che, a suo dire, è stato il profilo perfetto per il piano di ricostruzione in casa azzurra. Proprio sull’allenatore salentino, ha dichiarato: “Conte? Noi non abbiamo scelto un allenatore per tornare immediatamente a vincere. Abbiamo scelto lui per costruire e cercare di ambire ad obiettivi importanti. Ci sarà bisogno di tempo, chiediamo pazienza”.

Manna sicuro: “Siamo concentrati sull’oggi, speriamo di vincere”

In merito all’inizio di stagione che ha vissuto il Napoli, Manna ha chiarito: “Noi siamo stati coerenti con il nostro messaggio iniziale: siamo concentrati sul nostro lavoro quotidiano. Questo campionato dimostra che il livello si sta alzando. Sperando di essere all’altezza di questo meraviglioso palcoscenico”.

Riguardo al momento, dopo la sconfitta contro l’Atalanta di Gasperini ha affermato: “Noi abbiamo sempre detto di rimanere concentrati e positivi gestendo i momenti buoni ed anche in quelli difficili perché fa parte della vita. Non dobbiamo perdere la concentrazione. Abbiamo preparato bene la partita, speriamo di fare una buona prestazione”.

Sull’avversario che affronterà il Napoli: “Inter? L’anno scorso ha dominato il campionato. Bisogna fare i complimenti per l’operato fatto così come dall’Atalanta ma c’è stato bisogno di tempo ed è quello che serve anche a noi”.