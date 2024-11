Inter-Napoli, arriva il pronostico di Caressa: “Finisce così”

Inter-Napoli è sempre più vicina ed il noto giornalista di Sky Sport ha espresso il suo pronostico su come potrà finire il big match di San Siro

La possibilità che una delle due squadre chiuda la 12a giornata di Serie A al primo posto è altissima. Proprio prima della sosta per le nazionali, Inter e Napoli hanno la chance di trascorrere due settimane in testa alla classifica. Ai partenopei andrebbero bene 2 risultati su 3: sia in caso di vittoria (si porterebbero a +4), che in caso di pareggio (rimarrebbero a +1), manterrebbero il primato della Serie A.

Dall’altra parte, invece, i nerazzurri devono solo vincere per portarsi a +2 e riprendersi la vetta del campionato, così come è stato per gran parte dello scorso campionato. Di mezzo ci saranno 90 minuti di battaglia e, si spera, di spettacolo, tra due squadre che si presentano con umori diversi. L’Inter è reduce da due successi consecutivi per 1-0 su Venezia e Arsenal, mentre il Napoli ha incassato un pesante 3-0 contro l’Atalanta al Maradona.

Inter-Napoli, il pronostico di Caressa: ecco come finirà

Solo poche settimane fa, Fabio Caressa, noto giornalista di Sky Sport, aveva espresso un desiderio: che Inter-Juventus non fosse una partita noiosa da 0-0. Fu accontentato, addirittura sorpreso, perché nerazzurri e bianconeri chiusero la gara sul 4-4. Un risultato clamoroso per chiunque alla vigilia e che diede anche un vantaggio al Napoli, che riuscì a guadagnare due punti su entrambe le squadre.

Nel corso del consueto appuntamento di sabato con Deejay Football Club, lo stesso Fabio Caressa ha parlato di tutta la 12a giornata di Serie A. Ovviamente, si è concentrato anche sulla sfida tra Inter e Napoli, dando il suo pronostico per il big match in programma domani sera a San Siro alle 20.45. La gara chiuderà anche la 12a giornata prima della lunga sosta.

“Inter-Napoli dico X. Per me può finire in pareggio”.

Nessuna richiesta specifica di calcio spettacolo, ormai sottintesa. Ma il segno X potrebbe dire tutto o nulla. Dallo 0-0, all’1-1, fino all’estremo 4-4 di Inter-Juve. Un pareggio potrebbe far piacere al Napoli, che non vince a San Siro, sponda nerazzurra, dal 2020 e in campionato dal 2017. Uscire indenni dalla sfida permetterebbe di mantenere il vantaggio sui campioni d’Italia in carica e, soprattutto, la testa della classifica fino al rientro dalla sosta.