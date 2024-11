Serie A, annuncio ufficiale: che bella notizia per Kvaratskhelia

Arriva una bella notizia per Khvicha Kvaratskhelia: l’annuncio ufficiale è stato dato proprio in questi minuti e riguarda il talento georgiano.

Al netto di quella che è stata la sconfitta di domenica contro l’Atalanta, il mese di ottobre per il Napoli è stato assolutamente positivo. La squadra di Antonio Conte ha portato a casa un successo dopo l’altro, arrivando addirittura a 6 vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia. Un bottino di tutto rispetto, soprattutto considerando che all’interno di questo ciclo vincente c’è anche la vittoria contro il Milan, senza dimenticare il pareggio con la Juventus.

Il Napoli è ancora al primo posto, e questo è un dato incontrovertibile che deve far rimanere tutti con i nervi be saldi: la squadra azzurra non può buttare tutto alle ortiche, e cosi già contro l’Inter ci sarà la possibilità di dare un segnale ad ambiente ed avversari, con la speranza di lasciarsi subito alle spalle la brutta prestazione contro la Dea al Maradona.

Serie A, ufficiale: Kvara candidato come miglior giocatore del mese

Proprio a testimonianza di quanto di buono sia stato fatto fino a questo momento, la Lega Serie A in collaborazione con EA Sports ha comunicato quelli che sono i giocatori candidati per il vincere il premio come miglior giocatore del mese di ottobre: tra questi c’è anche Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano, infatti, ha raccolto fino a questo momento 5 gol e 2 assist, mettendo in campo prestazioni di livello.

Il trend positivo di quello che è il rendimento del numero 77 azzurro è testimoniato proprio dalla decisione di Lega ed EA Sports di inserirlo tra i papabili migliori giocatori di ottobre insieme ad Adli, Conceicao, Thuram, Nuno Tavares e Retegui.