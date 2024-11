Calciomercato Napoli, affare dalla Bundesliga: conferme sul nome per la difesa

Arrivano altre conferme in merito a uno dei nomi seguiti dalla SSC Napoli per il mercato di gennaio: resta nel mirino il difensore di proprietà del club di Bundesliga.

Il Napoli potrebbe intervenire sul mercato di gennaio per assicurarsi un colpo in difesa: gli azzurri sono attenti in vista della sessione di riparazione a ogni possibile occasione, consapevole che la rosa a disposizione di mister Antonio Conte, seppur già di ottimo livello, può essere ancora migliorata. Nelle scorse ore si è vociferato di un possibile addio di Juan Jesus, che potrebbe rientrare eventualmente nell’affare con l’Internacional per Vitao (qui per dettagli sulle notizie provenienti in queste ore dal Brasile).

Ma non solo: perché i riflettori del direttore dell’area sportiva della SSC Napoli Giovanni Manna ha riacceso l’interesse del club partenopeo per il difensore del Borussia Monchengladbach, Ko Itakura. Quest’ultimo è tornato di moda in casa azzurra dopo che la società del presidente Aurelio De Laurentiis lo aveva già valutato nell’estate del 2023 per sostituire il partente Kim Minjae. La volontà dei partenopei di seguire con attenzione l’evolversi della situazione legata al difensore giapponese è il portale tuttomercatoweb.com, spiegando che il calciatore può divenire una vera e propria occasione di mercato.

Ultime calciomercato Napoli, conferme sull’interesse per Itakura: la situazione

Ko Itakura è un nome che piace da tempo alla SSC Napoli, pronta a tornare alla carica per il difensore di proprietà del Borussia Monchengladbach in vista di gennaio.

Di seguito, quanto scritto dalla redazione di tuttomercatoweb.com a tal proposito:

“La dirigenza azzurra è all’opera per regalare ad Antonio Conte un rinforzo arretrato. L’idea è quella di prendere un giocatore pronto subito: un’uscita dalla Premier League (dove guardano tutti) ma anche col lavoro dello scouting del club azzurro. Occhio a Ko Itakura del ‘Gladbach. Per il resto da capire se arriverà qualche richiesta di uscita in attacco vista l’abbondanza nel reparto”.

Itakura ha un contratto in scadenza nel giugno del 2026, motivo per cui l’avvicinarsi della scadenza contrattuale con il Borussia Monchengladbach potrebbe far abbassare le pretese da parte del club tedesco. D’altro canto, il Napoli tiene d’occhio anche altre situazioni, al fine di intercettare quella più conveniente da regalare ad Antonio Conte in vista del mercato di riparazione, in programma per gennaio. Giovanni Manna sarà chiamato, insomma, a scegliere l’opzione migliore, magari al prezzo giusto e quanto più vantaggioso possibile, dove possibile.