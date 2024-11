Nazionale, in 4 “lasciano” Napoli: Spalletti insiste con il suo pupillo

Diramate le convocazioni della Nazionale italiana per i prossimi impegni in Nations League: Spalletti chiama anche il suo pupillo, in difficoltà a Napoli.

Dopo Inter-Napoli, quattro giocatori azzurri non torneranno in Campania ma si fermeranno direttamente a Coverciano. Luciano Spalletti ha diramato le convocazioni per i prossimi decisivi due impegni di Nations League, dove l’Italia si gioca l’accesso alla fase finale.

In questa finestra, la Nazionale giocherà contro il Belgio di Lukaku. E poi ci sarà l’incontro clou contro la Francia a San Siro. Le due gare sono in programma giovedì 14 novembre allo Stadio ‘Re Baldovino’, quando gli Azzurri affronteranno i Diavoli Rossi, poi domenica 17 novembre la formazione di Deschamps a Milano. Basterà conquistare un solo punto per essere sicuri del passaggio al turno successivo.

Le convocazioni di Spalletti

Tra i convocati di ct Spalletti ci sono quattro calciatori del Napoli di Antonio Conte. Come già accaduto in precedenza, il mister sta premiando le ottime performance di Alessandro Buongiorno. Torna convocato anche Meret, assente il mese scorso a causa di un infortunio. Non poteva mancare capitan Di Lorenzo, reduce da un eccellente prima parte di stagione, dopo il pessimo Europeo. E infine, c’è anche Raspadori.

L’attaccante del Napoli ha giocato 48 minuti tornato dall’ultima sosta di ottobre. Jack sta trovando molta difficoltà sotto la gestione Conte, che non lo vede come sostituto di Lukaku, bensì come sottopunta e possibile ricambio di Politano o Kvaratskhelia. O ancora, come rinforzo offensivo quando c’è da cambiare modulo e togliere un centrocampista. Fino a questo momento, Raspadori è stata una delle delusioni maggiori dell’ottima partenza del Napoli. Otto presenze, zero gol e pochi minuti raccolti, specialmente da quando è arrivato Big Rom.

Quando veste l’Azzurro Nazionale, invece, Raspa sembra cambiare in meglio e si scatena. Nelle ultime quattro gare di Nations League ha raccolto un gol e un assist. Spalletti conferma la fiducia in Jack, per la sua duttilità e il suo estro, che manca tra gli attaccanti dell’Italia. Ecco di seguito tutti i convocati del commissario tecnico:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Nicolò Savona (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Davide Frattesi (Inter), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).