UFFICIALE – Un azzurro torna in Nazionale: c’è l’annuncio ufficiale da parte del CT

Negli ultimi minuti è arrivato l’annuncio ufficiale: un azzurro torna in Nazionale. Il CT ha deciso di convocare il calciatore del Napoli.

La dodicesima giornata di Serie A si è aperta ieri con l’anticipo tra Genoa e Como, ma il tutto proseguirà fino a domenica sera. Il compito di chiudere l’ennesimo weekend di calcio italiano spetterà a Inter e Napoli, in un match tutt’altro che banale. Le due squadre si giocheranno la vetta della classifica, e un risultato spiacevole potrebbe colpire duramente entrambe. Infatti, poi sarà necessario aspettare 15 giorni per tornare in campo e rimediare. A tal proposito, è prevista infatti la sosta per le Nazionali a causa dei vari impegni in Nations League e non solo.

I calciatori del Napoli impegnati in giro per il mondo saranno diversi. Tanti CT convocheranno gli uomini di Antonio Conte, il quale sarà costretto a lavorare con un gruppo ridotto. Per questa sosta, l’allenatore dovrà fare anche a meno di Romelu Lukaku. Quest’ultimo, dopo aver “accantonato” il Belgio per diversi mesi, è stato convocato ufficialmente da Domenico Tedesco in vista dei prossimi impegni.

Lukaku torna in Nazionale: è stato convocato dal Belgio!

Romelu Lukaku non resterà a Napoli durante la sosta per le Nazionali. Il calciatore, negli ultimi mesi, aveva deciso di concentrarsi solo ed esclusivamente sul club campano per raggiungere la miglior forma fisica. Tutto ciò non è ancora avvenuto, ma intanto il CT del Belgio ha deciso di convocare l’ex Inter e Roma. Di seguito le scelte ufficiali di Domenico Tedesco.

Ameen Al-Dakhil, Johan Bakayoko, Timothy Castagne, Koen Casteels, Maxim De Cuyper, Charles De Ketelaere, Zeno Debast, Jeremy Doku, Arne Engels, Wout Faes, Malick Fofana, Roméo Lavia, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Orel Mangala, Amadou Onana, Loïs Openda, Matz Sels, Joaquin Seys, Matte Smets, Arthur Theate, Leandro Trossard, Maarten Vandevoordt.

L’attaccante del Napoli sarà quindi impegnato nei prossimi match del Belgio. La Nazionale sarà impegnata proprio contro l’Italia giovedì 14 novembre, mentre poi scenderà nuovamente in campo domenica 17 per affrontare Israele. Nonostante gli importanti impegni, al momento, il bomber azzurro è concentrato solo sulla sfida in programma domenica contro l’Inter. Infatti, Antonio Conte non accetta distrazioni e sarà lecito pensare alle Nazionali da lunedì in poi. Fino a quel momento, i partenopei avranno un solo pensiero: difendere la vetta della classifica a San Siro contro i nerazzurri.