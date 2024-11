Calciomercato Napoli, boom Manna: colpo da 7 milioni

Il calciomercato non dorme mai, il Napoli guarda in Brasile per un possibile rinforzo difensivo a gennaio

Quello passato è stato un calciomercato prolifico per il Napoli di Antonio Conte che ha visto l’innesto in difesa di un attento Buongiorno in coppia con Rrahmani. Nonostante la solidità dei due centrali, l’occhio di Manna è sempre vigile e in cerca di rinforzi.

Rafa Marin e Juan Jesus non sembrano infatti essere in lizza per sopperire, qualora ce ne fosse bisogno, alle necessità del tecnico azzurro. Entrambi contano una sola partita disputata in campionato, e ciò lascia pensare che non siano alternative considerate in questo momento da Antonio Conte.

Nuovo difensore per Antonio Conte: viene dal Brasile

Il DS del Napoli, Giovanni Manna, guarda già oltre, e l’obiettivo pare essere stato individuato in Brasile. Si tratta di Vitão, difensore dell’Internacional, come svela il quotidiano GloboEsporte. A confermarlo sarebbe anche il portale Revista Colorada su X: “Vitão ha ricevuto una proposta dalla capolista del campionato italiano, il Napoli”.

A quanto pare ci sarebbe già l’intenzione di offrire 7 milioni di euro al club di Porto Alegre che possiede l’80% del cartellino del calciatore classe 2000. Addirittura pare che i dirigenti del club siano qui in Italia per discutere della trattativa con i partenopei.