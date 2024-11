Inter, Inzaghi non ci sta e si lamenta: la polemica coinvolge il Napoli

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di UEFA Champions League contro l’Arsenal. Il tecnico dell’Inter ha risposto anche ad alcune domande sul Napoli.

Grande attesa in casa Napoli per la prossima sfida del campionato di Serie A, in programma per domenica contro l’Inter. Un ulteriore test per gli uomini di Antonio Conte, chiamati a reagire dopo la pesante sconfitta casalinga per mano dell’Atalanta per 3-0. Contro i nerazzurri, sarà uno scontro diretto per la vetta, visto che si affronteranno la prima e la seconda della classe, distanziate da un solo punto. La speranza degli azzurri è quella di ripristinare i quattro punti di vantaggio che c’erano prima della giornata precedente di campionato, mentre l’Inter vorrà sorpassare la squadra allenata dall’ex Commissario Tecnico della Nazionale.

Intanto, però, l’Inter sarà impegnata contro l’Arsenal nella sfida valida per la League Phase della UEFA Champions League: un impegno che, malgrado il big match con gli azzurri alle porte, Simone Inzaghi non intende sottovalutare, così come ammesso dallo stesso diretto interessato nel corso della conferenza stampa odierna. In particolare, il tecnico si è anche “lamentato” della presenza di diversi big match a ridosso delle sfide in Europa, tra cui quella proprio contro il Napoli.

Inzaghi parla del Napoli in conferenza: le dichiarazioni in conferenza stampa

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato anche del Napoli durante la conferenza stampa in vista della sfida di mercoledì contro l’Arsenal, in UEFA Champions League.

Di seguito, quanto dichiarato dal tecnico a tal proposito:

“Turnover robusto? Non penso, io sto ragionando partita dopo partita. Purtroppo abbiamo avuto Milan, Juventus e Napoli sempre dopo le partite di Champions: solo l’Inter ha sempre trovato una partita impegnativa, è sempre successo dopo la Champions“.

Nel corso della conferenza stampa in questione, il tecnico ha anche parlato delle condizioni di Alessandro Bastoni, uscito anzitempo per un leggero fastidio nel secondo tempo della sfida contro il Venezia. Segue quanto dichiarato dall’ex Lazio: