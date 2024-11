Terza maglia e non solo, il Giappone può regalare il nuovo colpo al Napoli: il nome

Può arrivare dal Giappone il nuovo colpo di mercato della SSC Napoli, in vista della sessione invernale di gennaio: Giovanni Manna valuta il colpo a sorpresa.

Quali saranno i colpi, eventuali, che il Napoli metterà a segno in vista del mercato di gennaio? I tifosi non fanno altro che chiederselo ormai da tempo, visto che a più riprese Antonio Conte ha ribadito che quello azzurro è un progetto in ricostruzione. Per questo, è lecito aspettarsi che il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, sia già al lavoro per individuare i nomi da mettere nel mirino nei prossimi mesi. Reparto particolarmente tenuto d’occhio è quello difensivo: non si esclude, infatti, che uno dei colpi verrà fatto proprio al centro della retroguardia partenopea.

A tal riguardo, per il club del presidente Aurelio De Laurentiis ritorna d’attualità il nome di Ko Itakura, centrale di proprietà del Borussia Mönchengladbach, già accostato agli azzurri nell’estate del 2023, quando si era a caccia dell’erede di Kim Minjae. Sono già in molti a pensare che possa essere questa l’occasione giusta, associando la volontà del Napoli di puntare sul mercato asiatico (come nel caso della terza maglia, presentata in occasione della sfida contro l’Atalanta) a una possibile mossa di mercato dei partenopei.

Calciomercato Napoli, torna di moda Itakura: la situazione

Ko Itakura è nei radar del Napoli da più di un anno e il club azzurro potrebbe tornare alla carica in vista della prossima sessione di calciomercato, in programma per gennaio 2025.

A fare il punto della situazione è il portale tuttomercatoweb.com, che a proposito del difensore giapponese ha scritto:

“Il Napoli è pronto a un nuovo colpo a sorpresa in difesa. Per gennaio lo scouting azzurro, guidato da Maurizio Micheli, è attivo alla ricerca di un rinforzo da regalare ad Antonio Conte. Tra le occasioni monitorate sempre più da vicino resta Jakub Kiwior dell’Arsenal per costi e possibilità di avere un calciatore subito pronto per il nostro campionato, dove ha già militato con la maglia dello Spezia. Non solo, però: l’esperienza con Kim Minjae ha insegnato al Napoli che il mercato orientale può regalare rinforzi importanti e l’ultima idea (…) risponde al nome di Ko Itakura del Borussia Mönchengladbach”.

Il calciatore ha un contratto con il club tedesco in scadenza nel giugno del 2026, motivo per cui potrebbe rappresentare anche un’occasione di mercato a un prezzo conveniente. Il classe 1997, eventualmente, andrebbe a occupare lo slot per extracomunitario che il club azzurro ha in questo momento libero.