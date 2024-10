Lobotka, le ultime sul rientro: quante chance ci sono di vederlo in Milan-Napoli

Stanislav Lobotka ci sarà in Milan-Napoli? Le ultime sulle chance di vedere lo slovacco in campo nella sfida di martedì prossimo

Il Napoli ha ottenuto altri 3 punti vincendo la partita interna contro il Lecce per 1-0, ma i pensieri si sono già spostati alla trasferta contro il Milan di martedì prossimo. La squadra di Conte è imbattuta dalla prima giornata di campionato e ha subito solamente 2 gol nelle ultime 8 partite, contro il Parma su rigore e contro il Como con un tiro da fuori area. Una solidità difensiva che dovrà essere l’arma in più per il tour de force che aspetta gli azzurri.

Il successo sul Lecce non ha ancora convinto al 100% i tifosi, per una prestazione sì più convincente rispetto a quella vista ad Empoli, ma non ancora dominante soprattutto in termini di gol. La polveriera azzurra non si è inceppata, ma fa molta fatica a sparare colpi e i due successi di misura devono essere un campanello da far risuonare anche a Castel Volturno in vista delle prossime uscite in campionato contro avversari molto ostici.

Lobotka, le chance di vederlo in Milan-Napoli: gli aggiornamenti

Tra i pensieri principali di Antonio Conte in queste ore, c’è anche quello relativo, ovviamente, al recupero di Stanislav Lobotka. E’ vero che Gilmour non l’ha fatto rimpiangere nella gara di ieri contro il Lecce, ma lo scozzese non è ancora integrato e ai livelli dello slovacco, che in campo farebbe tutta la differenza del mondo. L’infortunio patito in nazionale lo ha escluso dalle gare contro Empoli e, appunto, Lecce, e sta stringendo i denti per esserci martedì.

Nella sfida di San Siro, però, Lobotka potrebbe non essere nuovamente disponibile tra i convocati. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il problema muscolare patito in nazionale lo forzerebbe ad un altro forfait anche per il turno infrasettimanale. Proprio in queste ore il Napoli valuterà le sue condizioni, con l’allenamento di domani che sarà decisivo in vista della partenza per Milano.

In caso di ulteriore assenza, toccherà ancora a Gilmour prendere il suo posto, con McTominay e Anguissa ai suoi lati. A quel punto la data da cerchiare in rosso nel calendario è quella del 3 novembre, per la sfida casalinga contro l’Atalanta di Gasperini alle 12.30 al Maradona. Un lunch match che potrebbe rivedere nuovamente una pedina fondamentale degli azzurri, scendere in campo dal primo minuto e in una condizione sicuramente migliore di quella attuale.