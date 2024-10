Napoli-Lecce, due azzurri out per affaticamento: di chi si tratta

Problemi prima del match tra Napoli e Lecce: spunta la notizia sulle condizioni di due giocatori a disposizione di Antonio Conte.

La nona giornata di Serie A vedrà Napoli e Lecce affrontarsi allo stadio Diego Armando Maradona. Antonio Conte vuole dare continuità al rendimento della propria squadra che viene da una vittoria “sporca” contro l’Empoli al Castellani. Gli azzurri, così, prima della striscia di big match da affrontare, avranno l’obbligo di superare la formazione salentina, molto in difficoltà in questo inizio di stagione. Nuovi problemi, però, sono stati messi in evidenza prima della partita di campionato.

Affaticamento muscolare per due giocatori: ecco chi sono

I partenopei, nonostante abbiano finalmente ritrovano Alex Meret, out dalla sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus, dovranno fare a meno anche di Nikita Contini, terzo portiere, e Leonardo Spinazzola. L’ex giallorosso così come l’estremo difensore azzurro hanno alzato bandiera bianca per via di un affaticamento muscolare.

Una vera e propria tegola per Antonio Conte che, in vista dei diversi ed impegnativi incontri, dovrà rinunciare ad un giocatore sull’out di sinistra come Spinazzola che avrebbe potuto far rifiatare Olivera, autore di prestazioni di gran livello soprattutto nell’ultimo periodo. Una situazione da monitorare ma che li escluderà almeno per il match di oggi.