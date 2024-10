“Spirito di squadra”: da Di Lorenzo a McTominay, così fanno festa gli Azzurri

I calciatori del Napoli fanno festa dopo la vittoria contro il Lecce: ecco le reazioni dagli italiani, agli stranieri del gruppo azzurro

Vittoria di misura del Napoli contro il Lecce. La rete di Giovanni Di Lorenzo è stata decisiva ai fini del successo e del mantenimento del primo posto in classifica. Gli azzurri arrivano nel migliore dei modi al mini ciclo importante, contro Milan, Atalanta e Inter: questo è l’ottavo risultato utile di fila. E ancora una volta, la formazione ha mantenuto la porta inviolata. Un must di questo avvio stagionale.

D’altronde, Antonio Conte fu chiarissimo ad inizio stagione, quando parlava di equilibrio tra attacco e difesa. Nella passata stagione, i partenopei hanno segnato poco e subito troppi gol. Per vincere titoli, bisogna essere la miglior difesa e il miglior attacco, o giù di lì.

Così, questa vittoria per 1-0 dà tanta fiducia e morale all’intero gruppo. Gli stessi calciatori azzurri sottolineano l’importanza dello spirito di squadra, che evidentemente ha fatto la differenza in un match così ostico e complicato come contro il Lecce.

Capitano Di Lorenzo festeggia il gol, McTominay fa il post in italiano

In conferenza stampa, dopo la vittoria, Conte ha dichiarato che bisognava festeggiare questi tre punti fino a mezzanotte. Poi da domenica si tornerà a pensare al campionato e al prossimo avversario. Martedì 29 ottobre ci sarà il Milan, che avrebbe dovuto giocare contro Bologna, ma la partita è stata rinviata a data da destinarsi per allerta meteo e disservizi nei pressi dello stadio Dall’Ara.

Così, i giocatori seguono alla lettera il consiglio del mister e condividono tutta la loro gioia con i propri sostenitori. Dopo aver visto un Maradona caldissimo, che ha spinto alla vittoria il Napoli, capitan Di Lorenzo ha commentato con una serie di scatti e una didascalia in napoletano: “Accussì”. Fa festa anche McTominay, che per la prima volta non si limita solo ad un Forza Napoli ma scrive in italiano: “Spirito di squadra”.

Il pensiero del centrocampista scozzese è condiviso anche da Politano, che utilizza altre parole: “Vincere le partite che si complicano è la caratteristica dei gruppi forti”. L’attaccante è stato risparmiato dagli undici titolari da Conte, ma sarà chiaramente protagonista per Milan-Napoli nel turno infrasettimanale. Ed esulta anche Ngonge, alla prima da titolare in campionato: “Tre grandi punti con un grande spirito di squadra”. Insomma, tutti d’accordo che l’anima c’è. Il cuore non manca. La tecnica è evidente. Il Napoli ha tutto per meritarsi questo primo posto in classifica.

