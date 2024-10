Napoli vigile sul mercato: “Conte lo segue”, ostacolo Real Madrid

Nuovo obiettivo di mercato per il Napoli: arriva direttamente dalla Spagna, ma occhio all’ostacolo Real Madrid che può soffiarlo agli azzurri

Il Napoli non perde di vista i suoi obiettivi di mercato a campionato in corso. Gli scout lavorano già per la prossima stagione, perché Antonio Conte sta dando un’impronta chiara alla sua squadra e alla sua idea di gioco. Partiti con una difesa a 3, il tecnico ha rivisto il modulo con l’inserimento di McTominay a centrocampo.

Ora si parte con una difesa a quattro, che in fase di non possesso diventa esplicitamente una difesa a cinque, con Politano che si abbassa fino a diventare un quinto di difesa. E Kvaratskhelia dall’altra parte si abbassa parecchio per dare manforte a centrocampo. In ogni caso, il Napoli sta valutando alcuni profili per la corsia esterna mancina in vista della prossima stagione.

Non solo Dorgu, abbracciato da Conte al termine di Napoli-Lecce. Infatti, stando a quanto raccolto da Matteo Moretto il club azzurro è sulle tracce di un terzino spagnolo, scuola Real Madrid. E c’è la possibilità che la società madrilena possa esercitare la recompra.

Napoli, Gutierréz nel mirino: ecco chi è

Il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto ha rivelato che il Napoli sta seguendo da vicino le prestazioni del terzino sinistro spagnolo Miguel Gutiérrez, esterno basso del Girona. Il classe 2001 sta sorprendendo per continuità ed è finito sul taccuino dei migliori allenatori d’Europa, tra cui anche quello di Antonio Conte.

Gutierréz ha appena segnato il suo primo gol in Champions League nel match vinto contro lo Slovan Bratislava per 2-0. Titolarissimo della formazione biancorossa, è cresciuto nel vivaio del Real Madrid. Dal 2011 al 2020 ha fatto parte della cantera madrilena, poi è passato al Real Madrid Castilla, fino al salto in prima squadra con qualche apparizione. Al suo passaggio al Girona avvenuto nel 2022, le parti hanno concordato che il Real Madrid possa esercitare il diritto di recompra fissato a nove milioni di euro. Secondo Moretto è difficile che la società pluricampione attiverà questa particolare clausola. Il difensore conta anche la partecipazione alle Olimpiadi di Parigi, conclusasi con un oro olimpico per la sua Spagna. Vanta anche un gol nella competizione, avendo segnato alla Repubblica Dominicana.

L’acquisto di Gutiérrez da parte del Napoli potrebbe essere dettato dall’esigenza di trovare un vice-Olivera puro sulla corsia mancina. Il club azzurro ha messo sotto contratto Spinazzola con un accordo di due anni, ma l’ex Roma è più adatto come esterno di centrocampo anziché come quarto di difesa.