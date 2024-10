Dragusin si avvicina al Napoli? Prossime settimane decisive per l’affare: i dettagli

Radu Dragusin si starebbe concretamente avvicinando al Napoli? Ecco perché le prossime settimane potrebbero risultare decisive

Il Napoli ha reso la fase difensiva il suo punto di forza più grande in questa stagione, almeno nella fase iniziale. Dopo la clamorosa debacle di Verona, dove sono stati incassati 3 gol, da quel momento gli azzurri hanno subito solamente altre 2 reti nelle successive 9 partite tra campionato e Coppa Italia. Una su rigore da parte di Bonny e una da fuori area contro il Como.

Ben 8 i clean sheet totali nelle altre gare giocate contro Bologna, Cagliari, Juventus, Palermo, Monza, Empoli e Lecce. Merito di un reparto che ha ritrovato fiducia e che si è arricchito di un elemento decisivo come Alessandro Buongiorno. Insieme a lui anche Rrahmani è tornato sui livelli dello Scudetto e ne hanno beneficiato sia Meret che Caprile tra i pali, protagonisti anche loro di interventi importanti quando chiamati in causa.

Dragusin verso il Napoli: perché può diventare un affare concreto

Se sui titolari non si corre alcun rischio in casa azzurra, per i panchinari i dubbi sono decisamente più ampi. Rafa Marin non ha ancora convinto pienamente Conte e la sua unica presenza in campo contro il Palermo ha dimostrato il perché. Juan Jesus ha ormai limiti tecnici evidenti, come dimostrato lo scorso anno ed il suo contratto è persino in scadenza.

Ecco, dunque, che il Napoli starebbe concretamente valutando un innesto già dal mercato di gennaio, per rinforzare ulteriormente il reparto, soprattutto nelle alternative. Il nome più in hype intorno alla squadra di Conte è quello di Radu Dragusin. Dopo una grande esperienza al Genoa, il rumeno si è trasferito lo scorso gennaio al Tottenham per 25 milioni di euro, senza però lasciare il segno, anzi.

Addirittura in questo inizio di stagione è sceso in campo solamente per 286 minuti. Ne ha disputate 4 da titolare contro Newcastle, Coventry, Qarabag (dove è stato espulso) e AZ Alkmaar lo scorso 24 ottobre in Europa League. In totale sono 14 le presenze in questi mesi con gli Spurs, con 0 gol all’attivo. Non un gran bottino per l’ex Juve, che potrebbe diventare un obiettivo concreto dei partenopei.

Secondo quanto riferito anche da Tuttomercatoweb, il 22enne piace davvero al Napoli, che dovrà capire le intenzioni del Tottenham nelle prossime settimane. Se gli inglese saranno realmente intenzionato a venderlo, allora potrà arrivare un affondo anche per gennaio. Il suo valore di mercato è di 25/30 milioni di euro, una spesa non da poco, ma che potrebbe rivelarsi importante anche per il futuro.