Meret, il rinnovo entra nel vivo: spunta un nuovo dettaglio sulla trattativa

Il rinnovo di Alex Meret sembrerebbe entrato nel vivo: spunta un nuovo importante dettaglio sulla trattativa che lo legherebbe ancora al Napoli

Alex Meret è tornato in campo da titolare nella sfida contro il Lecce dopo l’infortunio di circa un mese che lo ha tenuto fuori dal terreno di gioco, lasciando spazio a Caprile. Il portierone del Napoli si era infortunato durante la partita contro la Juventus nel corso del primo tempo e ha dovuto saltare le gare con Palermo, Monza, Como ed Empoli, oltre alla convocazione con la nazionale di Spalletti.

L’infortunio è arrivato nel suo momento migliore, forse tra i periodi più positivi da quando è arrivato in azzurro, ma non l’ha condizionato affatto. La dimostrazione è arrivata proprio contro il Lecce, dove nel primo tempo si è fatto trovare pronto con un’importantissima parata sugli sviluppi di calcio d’angolo. Una sicurezza acquisita anche grazie all’enorme fiducia riposta in lui da Antonio Conte, già in estate.

Meret verso il rinnovo: novità sugli accordi con il giocatore

Proprio la forte considerazione nei confronti del calciatore, ha spinto anche la società a trattare con lui ed il suo entourage il rinnovo. Il 27enne è infatti in scadenza nel 2025 ed il Napoli non ha intenzione di perderlo a parametro zero in estate. Sa che può ancora essere a lungo il portiere che difenderà i pali degli azzurri e che, anche in caso di volontà da parte del giocatore di lasciare il club, dovrà assolutamente incassare cifre importanti.

Un rischio che al momento non è corso dal Napoli, che però deve assolutamente trovare un accordo con il giocatore il prima possibile, dato che il mese di novembre è alle porte e luglio non è poi così lontano. Da settimane vi riportiamo la volontà del club di parlare con l’agente Federico Pastorello e questi potrebbero essere proprio i giorni decisivi per un incontro con il d.s. Manna, che sarà impegnato anche sul fronte Kvaratskhelia.

Repubblica, oggi, riporta che gli azzurri vorrebbero prolungare il contratto di Meret almeno fino al 2028. Scelto dunque un triennale per il portiere, che arriverebbe così alla successiva scadenza appena 31enne. Sarà poi determinante trovare il punto di incontro anche sull’aspetto economico, con Meret che oggi percepisce 2 milioni di euro netti all’anno. Si arriverà facilmente a 3, ma non si esclude che la cifra possa anche salire. I prossimi giorni saranno quindi decisivi per conoscere l’esito della trattativa.