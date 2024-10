LIVE – Napoli – Lecce, le formazioni ufficiali: quante novità per Conte!

Il Napoli torna in campo allo stadio Diego Armando Maradona: avversaria della squadra guidata di Antonio Conte è il Lecce. Segui con noi il LIVE testuale del match.

Buon pomeriggio a tutte le amiche e a tutti gli amici di Spazio Napoli e benvenuti alla diretta testuale della sfida tra il Napoli e il Lecce, valida per la nona giornata del campionato di Serie A. Uno stadio Diego Armando Maradona che ribolle di entusiasmo è quello che ritrova la squadra di Antonio Conte, che vuole confermarsi e arrivare nelle migliori condizioni possibili in vista del prossimo big match contro il Milan.

Per pensare ai rossoneri, però, c’è ancora tempo: tutti i pensieri di Conte e i suoi uomini sono tutti dediti all’incrocio contro i salentini, che può dire molto sullo stato di salute attuale dei partenopei, non apparsi particolarmente brillanti in occasione dell’ultima sfida di campionato contro l’Empoli (vinta comunque per 1-0).

Il LIVE di Napoli Lecce

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA TESTUALE DEL MATCH (FISCHIO D’INIZIO ALLE ORE 15:00)

Napoli-Lecce: le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Ngonge, Lukaku, Neres. A disposizione: Turi, Caprile, Juan Jesus, Marin, Simeone, Politano, Zeerbin, Mazzocchi, Kvaratskhelia, Raspadori, Folorunsho. Allenatore: Antonio Conte

LECCE (4-3-3): Falcone; Pelmard, Gaspar, Baschirotto, Dorgu; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Pierotti, Krstovic, Banda. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Borbei, Rebic, Morente, Oudin, Sansone, Jean, McJannet, Pierret, Kaba Allenatore: Luca Gotti