Banda frana su Politano in area, l’arbitro non concede il rigore e scoppia il caos: Marelli fa discutere

Il contatto tra Banda e Politano in area di rigore fa infuriare il Napoli di Antonio Conte: l’analisi di Luca Marelli alimenta le polemiche degli azzurri.



Gli animi in casa Napoli sono divampati considerevolmente nel corso del secondo tempo contro il Lecce di Luca Gotti. Dopo la rete annullata a capitan Giovanni Di Lorenzo, beccato in posizione di offside dal Var, nella ripresa c’è stato un altro episodio controverso che ha fatto discutere, mandando su tutte le furie il pubblico dello stadio Diego Armando Maradona, ma soprattutto la panchina azzurra presidiata da mister Antonio Conte. A scatenare l’ira dell’ambiente partenopeo è stato un contatto nell’area di rigore giallorossa tra Politano e Banda.

Il Napoli recrimina un calcio di rigore su Politano: Marelli fa discutere con la sua analisi

In avvio di secondo tempo, il direttore di gara, Paride Tremolada, ha scatenato la rabbia dei tifosi azzurri per la decisione assunta a margine del contatto avvenuto in area di rigore tra Matteo Politano e Banda. L’esterno azzurro, subentrato al posto di Ngonge, finisce a terra dopo aver anticipato di testa l’intervento del calciatore del Lecce. Tuttavia, l’arbitro ha preferito lasciare correre, ritenendo il contatto non punibile con l’assegnazione del penalty in favore del Napoli.

L’episodio controverso, che ha mandato su tutte le furie mister Antonio Conte, è stato analizzato da Luca Marelli. L’ex arbitro, come di consueto, è intervenuto ai microfoni di Dazn, facendo discutere con il suo commento: “Va vista tutta l’azione, il contatto di Banda è stato negligente. Politano colpisce il pallone nettamente prima di Banda. In questo caso si valuta sempre l’intensità dell’impatto. Si tratta di dinamiche di gioco che vengono lasciate all’interpretazione del direttore di gara e secondo me è giusto così. Altrimenti si rischia di trasformare il Var in moviola in campo, così come successo in alcune partite che si sono disputate recentemente”.

Dopo le polemiche scaturite dal contatto tra Politano e Banda, il Napoli di Antonio Conte riprende a giocare, alzando i giri del proprio motore. Una volta smaltite le delusioni sull’episodio da rigore, gli azzurri trovano la rete del vantaggio. Ad andare in gol è nuovamente capitan Di Lorenzo, la cui rete stavolta viene convalidata senza esitazioni da direttore di gara e Var.

Luca Marelli ha detto la sua anche sull’azione da gol della squadra partenopea, etichettando la rete del capitano azzurro come regolare: “La rete è regolare. Di Lorenzo parte dietro l’ultimo difendente. Se c’è stato contatto su Krstovic, è stato casuale”.