“Offerta molto seria”, assalto a sorpresa dall’estero per l’azzurro: la risposta del Napoli

Negli scorsi mesi è arrivata un’offerta concreta dall’estero per un giocatore della SSC Napoli: la notizia incredibile coglie di sorpresa tutti i tifosi del club partenopeo.

Il Napoli e i suoi tifosi sono tornati a sognare: non potrebbe essere altrimenti, considerando il primo posto in classifica e una sensazione sempre più ferma di avere una squadra nuovamente competitiva. Sembrano lontani i disastri della scorsa stagione, in cui il Napoli concluse con un misero decimo posto in classifica, tra mille difficoltà e delusioni. Serviva una scossa importante ed essa è arrivata da Antonio Conte, figura a cui il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di affidare la ricostruzione.

La medesima, ha coinvolto diversi calciatori: il mercato ha fatto la sua grande parte, con grandi acquisti e relative cessioni che hanno in parti rimodulato l’organico a disposizione del club partenopeo. Diverse novità ci sono state anche in attacco, con l’arrivo di Romelu Lukaku e l’addio conseguente in prestito di Victor Osimhen al Galatasaray, senza dimenticare l’acquisto dal Benfica di David Neres. Chi non è rientrato in questo ricambio di reparto, malgrado le numerose voci, è Giacomo Raspadori: in queste ore è trapelato anche l’interesse del Marsiglia del suo ex allenatore al Sassuolo, Roberto De Zerbi.

Calciomercato Napoli, assalto in estate del Marsiglia per Raspadori: la rivelazione

Il Marsiglia di Roberto De Zerbi sembra aver fatto sul serio nella scorsa sessione estiva di calciomercato per l’attaccante di proprietà della SSC Napoli, Giacomo Raspadori.

A rivelarlo è stato il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, intervenuto nella trasmissione ‘Giochiamo D’Anticipo’ su 11 Televomero. Di seguito, quanto dichiarato dalla medesima fonte a tal proposito:

“Raspadori è un giocatore che sarebbe potuto andare al Marsiglia, che in estate ha fatto un’offerta molto seria al Napoli. Il club ha rifiutato. De Zerbi, che è l’allenatore che l’ha valorizzato di più nel corso della carriera, lo vede come centravanti. Anche il giocatore sente di appartenere a quel ruolo”.

Non solo la Juventus, dunque, è interessata al numero 81 degli azzurri: anche dalla Ligue 1 hanno pensato all’assalto per l’attaccante ex Sassuolo, che resta comunque un nome al centro dei rumors in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Il minutaggio concesso da Conte al calciatore non è tra i più elevati, motivo per cui non si esclude che Raspadori possa valutare l’addio al club azzurro.