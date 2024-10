News SSC Napoli, quanti cambi di Conte contro il Lecce: due big andranno in panchina

A poco meno di ventiquattro ore da Napoli – Lecce, prende corpo quella che ogni probabilmente sarà la formazione titolare scelta da mister Antonio Conte.

Il Napoli attende il prossimo turno di campionato, in cui il club azzurro sarà impegnato contro il Lecce. Un impegno che i partenopei sono chiamati a onorare per blindare ulteriormente il primo posto in classifica: tre punti, d’altronde, sarebbero un segnale importante in vista anche il ciclo dei vari big match che attenderà gli azzurri, che partirà con la sfida contro il Milan.

Tra i tifosi, cresce l’interrogativo circa la formazione titolare che l’ex Commissario Tecnico della Nazionale sceglierà per impensierire la compagine salentina, attesa per sabato pomeriggio alle ore 15:00, allo stadio Diego Armando Maradona. A tal riguardo, sembrano arrivare conferme in merito alle possibili rotazioni, soprattutto in attacco: in particolare, sono due i calciatori che potrebbero riposare e che, quindi, potrebbero partire dalla panchina. Si tratta di Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano, che potrebbero lasciare spazio rispettivamente a David Neres e Cyril Ngonge: una scelta, se confermata, che sorprenderebbe davvero tutti, nonostante sia stato lo stesso Conte a sottolineare la centralità di tutti gli elementi dell’organico a sua disposizione.

Verso Napoli – Lecce: Neres e Ngonge scalpitano per una maglia da titolare

Quale sarà la formazione titolare che il tecnico Antonio Conte schiererà in occasione della sfida di campionato tra il Napoli e il Lecce? Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport oggi in edicola, ci sono ampie possibilità di vedere grosse novità tra gli undici che scenderanno in campo dal primo minuto.

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte a tal proposito:

“Sarà inedita la formazione che scenderà in campo domani al Maradona tra rientri e cambi strategici con una rosa ampia e di valore. In attacco, ad esempio, si rinnovano le corsie, almeno nelle attuali idee di Conte, con ancora un giorno a disposizione per ulteriori riflessioni. Accanto a Lukaku e McTominay, ecco Ngonge e David Neres. Entrambi scalpitano per una maglia da titolare Non l’hanno ancora conquistata. Sta per arrivare la loro occasione. Uno a destra al posto di Politano e l’altro a sinistra dove gioca Kvaratskhelia, due intoccabili fino a questo momento. Inamovibile al centro dell’attacco Lukaku che ha bisogno di giocare per ritrovare la miglior condizione”.

Per il resto, è lecito aspettarsi il ritorno tra i pali di Alex Meret al posto di Elia Caprile, mentre Mathias Olivera è pronto a prendere il posto di Leonardo Spinazzola sull’out di sinitra. L’unico assente per infortunio sarà Lobotka, in dubbio anche per la partita di martedì a Milano. Al suo posto, accanto ad Anguissa, è prevista dunque la presenza di Billy Gilmour.