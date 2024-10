Napoli-Lecce, Conte sorprende tutti: le scelte del tecnico

Le scelte fatte dal tecnico salentino contro il suo Lecce stupiscono tutti i tifosi, il Napoli ha l’obbligo di vincere e convincere.

Per la prima volta, Antonio Conte affronterà il suo Lecce (squadra della sua città e con cui ha esordito come calcciatore) da allenatore del Napoli. Non sarà l’emozione, però, a giocargli brutti scherzi.

Il tecnico ex Juventus e Inter pare aver fatto delle scelte. Vi è anche un po’ di strategia, probabilmente, visto che tre giorni dopo ci sarà l’estenuante trasferta di San Siro col Milan. Conte, indatti, potrebbe schierare Ngonge e Neres dal primo minuto di gioco.

Ngonge titolare , la probabile formazione del Napoli contro il Lecce

Antonio Conte concede minuti a Cyril Ngonge, l’esterno belga ha mostrato diverse volte – specialmente nella passata stagione- il suo talento. Quest’anno ha giocato solo in Coppa Italia, dove ha fatto doppietta contro il Palermo dell’ex Napoli Salvatore Sirigu. Torna anche Meret tra i pali per gli azzurri.

La probabile formazione del Napoli secondo Sky Sport

(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani, Olivera;

McTominay, Gilmour, Anguissa; Neres, Lukaku, Ngonge. All. Conte

Giocherà ancora Gilmour al posto di Lobotka, Conte spera di ritrovare lo slovacco per la trasferta di Milano di martedì.