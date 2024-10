Verso Napoli-Lecce, il turnover può cambiare tutto: almeno tre ballottaggi per Conte

Possibile rivoluzione in vista della sfida casalinga del Napoli contro il Lecce: sorgono i primi dubbi da sciogliere per Antonio Conte.

Giorni di preparazione in casa Napoli, con il mirino puntato all’anticipo di campionato in programma sabato pomeriggio, alle ore 15. Gli azzurri, attualmente in cima alla classifica, riceveranno la visita del Lecce di Luca Gotti, in preda a un momento di estrema difficoltà in seguito al severissimo 0-6 incassato al Via del Mare nell’ultimo turno. La formazione partenopea è chiamata ad approfittare della complicata situazione dei pugliesi, provando a mantenere il primo posto prima del terribile ciclo di big match. Tutto passerà dagli allenamenti che precederanno la gara, con Antonio Conte che valuta le scelte e il possibile turnover.

Napoli-Lecce, almeno tre i ballottaggi per Conte: la situazione

Lo stadio Diego Armando Maradona sarà il palcoscenico di Napoli – Lecce, prossima gara del campionato azzurro. L’anticipo della nona giornata potrebbe regalare più di qualche sorpresa ai tifosi, con Antonio Conte che potrebbe lasciarsi andare a una mini rivoluzione di formazione. Diversi i ballottaggi da risolvere, coincidenti con la situazione infortuni: Meret e Lobotka procedono verso il recupero, ma attenzione alle scelte del tecnico. I due titolarissimi, infatti, potrebbero rivedersi in campo solo nel turno successivo contro il Milan, saltando dunque il Lecce senza correre alcun rischio. Restano vivi, tuttavia, i ballottaggi con Caprile e Gilmour, con i medesimi che sono in vantaggio.

Prevista quasi sicuramente una modifica rispetto a Empoli nel reparto arretrato: dopo essere subentrato al posto di Leonardo Spinazzola, Mathias Olivera si appresta a tornare titolare sulla corsia di sinistra.

Situazione da monitorare anche per quanto riguarda l’attacco. Nelle ultime ore si è dibattuto circa il possibile riposo per Romelu Lukaku, parso in difficoltà fisica al Castellani: in caso di panchina, potrebbe essere schierato dal primo minuto Giovanni Simeone. D’altra parte, l’imponente stazza e la necessità di avere il centravanti belga al top della condizione quasi ne impongono l’impiego. Discorso decisamente complesso, invece, per David Neres: durante la conferenza stampa pre-Empoli, Conte non ha nascosto l’imbarazzo della scelta tra il brasiliano e Khvicha Kvaratskhelia. L’impegno ravvicinato con il Milan e il periodo di forma straripante dell’esterno ex Benfica potrebbero convincere il tecnico ad apportare qualche modifica anche in tal senso.

Maggiori indicazioni sulla probabile formazione azzurra che si opporrà al Lecce arriveranno nei prossimi giorni, quando l’allenatore avrà avuto modo di osservare attentamente le sedute d’allenamento dei suoi. Da questo momento in poi qualsiasi scelta peserà come un macigno. Il Napoli è primo in classifica e si appresta a sfidare quasi tutte le big del campionato: vietato sbagliare.