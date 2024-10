Mercato Napoli, l’agente dell’obiettivo esce allo scoperto: l’annuncio sull’affare

Arrivano novità importanti su uno dei nomi accostati alla SSC Napoli nelle ultime settimane in tema calciomercato. A uscire allo scoperto è il suo agente, che chiarisce la situazione.

Archiviata la vittoria, su misura, contro l’Empoli, in casa Napoli si guarda già al prossimo impegno contro il Lecce, nella sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie A. Il fischio d’inizio è in programma per il prossimo sabato, alle ore 15:00, e i tifosi non vedono l’ora di tornare a sostenere i propri beniamini tra le mura amiche dello stadio Diego Armando Maradona.

La solidità difensiva sembra ormai essere uno dei punti di forza conclamati della squadra di Antonio Conte che, anche quando sembra non essere brillante sul piano della prestazione, riesce a limitare i danni grazie alla compattezza della fase di non possesso. Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani, a oggi, rappresentano una garanzia per il tecnico leccese, anche se in vista di gennaio si parla già di possibili rinforzi. Rafa Marin, infatti, sembra non essere ancora pronto del tutto, ragion per cui il club azzurro potrebbe valutare di tornare sul mercato per rinforzare il pacchetto di centrali. A tal proposito, nei giorni scorsi si è fatto nuovamente il nome di Radu Dragusin, calciatore per cui la società del presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto un tentativo concreto nello scorso gennaio. Alla fine, però, il calciatore si trasferì al Tottenham, ma dopo poco meno di un anno il suo nome ritorna di moda in orbita Napoli.

A fare chiarezza è stato il suo procuratore Florin Manea, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di gonfialarete.com, entrando nel merito del presunto interesse del Napoli in vista del prossimo mercato di gennaio.

Dragusin, l’agente: “Napoli? Non credo che il Tottenham voglia lasciarlo andare”

Radu Dragusin può essere un possibile nuovo acquisto per il Napoli in vista del mercato di gennaio? A fare luce su tale eventualità è Florin Manea, rappresentante dell’ex Genoa ora al Tottenham.

Di seguito, quanto dichiarato da Manea nel corso del suo intervento:

“Io non ho parlato con nessuno e non credo che il Tottenham voglia lasciarlo andare. Radu è concentrato e vuole giocarsi le sue chance con gli Spurs. Ho visto anch’io le notizie, ma – ripeto – non ho sentito nessuno. Ci piace che tante squadre lo seguano, ma anche alle altre che mi hanno chiamato ho detto che – a oggi – non siamo interessati. Addio in caso di minutaggio basso con il Tottenham? C’è questa possibilità. Se non gioca nessuna partita fino a questo inverno è normale guardarsi intorno. Ma io non credo succederà, anche il Tottenham crede molto in lui e noi non siamo intenzionati a partire. Il Napoli è sicuramente una grande squadra, primo in classifica in Italia sarebbe una valida alternativa. Lui pensa solo al Tottenham e smentisco le voci circolate: non è arrivata nessuna offerta”.

Il procuratore, inoltre, è tornato sulle voci dello scorso gennaio, finestra in cui i partenopei cercarono di mettere le mani sul difensore della Nazionale rumena: