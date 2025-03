“Conte resterà al Napoli?”: Manna risponde in diretta, l’intervista

Serie A, Napoli Milan: ecco le dichiarazioni del direttore sportivo Giovanni Manna ai microfoni di Dazn nel pre partita.

Prima dell’inizio del match tra Napoli e Milan, il direttore sportivo degli azzurri, Giovanni Manna, ha parlato a Dazn. L’ex Juve ha toccato diversi temi ma ha sottolineato quanto i calciatori siano concentrati sul presente, il cui lavoro è focalizzato sull’ambizione scudetto. Inoltre ha messo in chiaro il futuro di Frank Anguissa ed Antonio Conte oltre a rilasciare alcune parole sulla corsa allo scudetto.

Napoli Milan, Manna secco: “Conte ha due anni di contratto”

Rispetto alla possibilità di vedere Conte altrove nella prossima stagione, ha dichiarato:

“Futuro Conte? Con molta tranquillità il mister ha ancora due anni di contratto, abbiamo iniziato un percorso, un progetto. Siamo concentrati su oggi, ogni discorso è superfluo. L’anno scorso ha scelto questo progetto Speriamo di poter continuare”.

Parole secche e dirette che certificano la volontà della dirigenza partenopea di voler dar seguito ad un lavoro davvero molto importante, quasi impronosticabile, nel corso di questa stagione. Inoltre, Manna ha parlato anche del duello con l’Inter di Simone Inzaghi, capace di vincere nel pomeriggio contro l’Udinese per 2 a 1 allo stadio San Siro.

Proprio sul duello scudetto con l’Inter, Manna ha messo in evidenza:

“L’Inter giocando in casa è una squadra forte, noi dobbiamo essere concentrati su questa partita e pensare solo a noi stessi perché se pensiamolo agli altri è un problema”.

Rinnovo Anguissa, l’annuncio di Manna

Riguardo al rientro di Neres e sul cambio modulo adottato nuovamente da Antonio Conte, tornato al 4-3-3 dopo una serie di partite con Raspadori al fianco di Lukaku, Manna ha affermato:

“Neres? Sicuramente David è un calciatore forte e importante con caratteristiche fondamentali in una squadra, che è quella di saltare l’uomo. Lo ritroviamo dopo un mese e mezzo circa, speriamo sia al meglio della condizione e ci dia una mano come tuti quanti”.

In merito al rinnovo di Anguissa, invece, il direttore sportivo del Napoli ha tenuto a precisare alcuni aspetti che sono passati inosservati all’interno del contratto che lega l’ex Fulham agli azzurri:

“Futuro Anguissa? Noi ripeto, siamo concentrati su oggi. Lui ha due anni di opzione, affronteremo più avanti, siamo estremamente concentrati sull’obiettivo. Due anni di opzione da parte del Napoli? Sì”.

