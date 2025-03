Lobotka: “Sempre bello giocare qui”, poi svela cosa serve per battere il Milan

Napoli Milan, arrivano le parole di Stanislav Lobotka prima dell’inizio del match tra azzurri e rossoneri ai microfoni di Dazn.

La 30esima giornata di Serie A vedrà Napoli e Milan affrontarsi in un momento delicatissimo della stagione. Da una parte Antonio Conte continua a coltivare il sogno scudetto, dall’altro canto i rossoneri dovranno dare il massimo per mantenere aperta la pista Champions, fattasi sempre più fitta soprattutto alla luce degli ultimi risultati.

A Dazn, prima dell’inizio del match, Stanislav Lobotka ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Napoli Milan, le parole di Lobotka: “Dobbiamo fare una grande partita”

Sulla carica dei tifosi, ha affermato:

“Sempre bello giocare davanti ai nostri tifosi, vogliamo sempre renderli felici perché ci danno la carica giusta in partite come questa”.

Rispetto alla gara di questa sera, Lobotka ha sottolineato:

“Dobbiamo fare una grande partita a centrocampo ma dobbiamo farlo con tutta la squadra perché per vincere partite come questa serve tutta la squadra”.

Last Updated on 30 Mar 2025 – 20:11 by Carmine Acierno