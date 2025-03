Inter-Udinese 2-1, Inzaghi vince ancora e mette pressione al Napoli: la nuova classifica aggiornata dopo i risultati di oggi.

L’Inter batte anche l’Udinese e consolida il primato in classifica. Oggi, nella 30a giornata di Serie A, al Meazza di Milano, sono bastati due colpi per mettere K.O. i ragazzi di Kosta Runjaic, che non sono riusciti a impensierire concretamente la difesa avversaria soprattutto nel primo tempo. Le reti nerazzurre sono arrivate grazie a Marko Arnautovic (minuto 12), che ha finalizzato un’azione offensiva con freddezza, e Davide Frattesi (al 29′), che ha raddoppiato con un colpo di testa su cross dalla sinistra di Dimarco.

Dopo il dominio della prima frazione di gioco, nella seconda i nerazzurri hanno pensato per lo più a gestire il vantaggio. Così, conquistando campo poco a poco, al 72′ gli ospiti hanno trovato la rete della speranza con un bellissimo tiro dalla distanza del difensore Solet, seguito dal Napoli proprio in ottica calciomercato. Inutile però l’assalto finale che ha spaventato i padroni di casa e innervosito Simone Inzaghi, espulso per proteste. Con questo risultato il tecnico milanese mette pressione a Conte in vista di Napoli-Milan in programma stasera. La classifica aggiornata non sorride ai partenopei.

Inter-Udinese 2-1, la classifica aggiornata mette pressione al Napoli

La vittoria odierna sottolinea la forza e la determinazione dell’Inter nella corsa al tricolore, con Inzaghi che allunga ulteriormente sul Napoli, secondo a meno sei punti. L’Udinese, pur mostrando impegno, dovrà lavorare per risalire posizioni e raggiungere la prima metà della classifica. Intanto, la classifica aggiornata non è favorevole ai ragazzi di Conte, che momentaneamente inseguono. Questa la classifica aggiornata di Serie A:

L’Inter mantiene la sua leadership su Napoli e Atalanta. I bergamaschi, che oggi hanno perso in casa della Fiorentina per 1 a 0, sembrano ormai tagliati fuori dalla lotta scudetto. La speranza di tenere vivo il campionato è appesa a un filo.

Inter-Udinese 2-1, pressione su Conte prima di Napoli-Milan: le ultime

Intanto, il Napoli è atteso stasera da una sfida cruciale contro il Milan, con fischio d’inizio alle 20,45 al Diego Armando Maradona. La squadra di Conte dovrà assolutamente evitare una sconfitta per non compromettere ulteriormente la corsa al titolo. Gli ospiti, dal canto loro, cercheranno punti importanti per avvicinarsi alle posizioni europee.​

Il finale di questa 30a giornata di Serie A si preannuncia ricco di emozioni, con gli azzurri chiamati a rispondere alle aspettative dei tifosi e a non perdere terreno nella lotta scudetto.

Last Updated on 30 Mar 2025 – 20:02 by Francesco Fildi