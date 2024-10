Formazioni Empoli-Napoli, Olivera e Spinazzola per una maglia da titolare: cosa trapela sulla decisione

Manca sempre meno al fischio d’inizio del match tra Empoli e Napoli, in programma per domani al Castellani. Tutte le ultime novità sul ballottaggio Olivera – Spinazzola.

Contro l’Empoli per andare oltre il tabù: la trasferta in terra in toscana per il Napoli non è mai banale e, storicamente, presenta sempre delle insidie di non poco conto. Lo sa bene Antonio Conte, che vuole mantenere ben alta la concentrazione e tenere a bada un entusiasmo che, se eccessivo, potrebbe diventare addirittura dannoso. Servirà, dunque, la versione migliore degli azzurri per impensierire l’Empoli, che in questa stagione ha chiuso i primi tre impegni casalinghi con ben tre 0-0 di fila.

In queste ore, è acceso il dibattito in merito alle possibili scelte di formazione da parte dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale. Oltre al ballottaggio tra Khvicha Kvaratskhelia e David Neres (qui tutte le ultime novità), c’è il dubbio legato alla fascia sinistra. A contendersi una maglia da titolare sono Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola: per il terzino uruguaiano non dovrebbero esserci grossi problemi legati al leggero problema accusato in Nazionale, motivo per cui Conte può tranquillamente considerarlo arruolabile per la tanto attesa sfida contro l’Empoli.

Probabili formazioni Empoli – Napoli, Spinazzola in vantaggio su Olivera: le ultime

Leonardo Spinazzola sembra essere in vantaggio su Mathias Olivera: l’ex Roma e Juventus dovrebbe partire dal primo minuto, considerando che l’uruguaiano potrebbe non essere al meglio dopo il rientro dal Sudamerica per gli impegni con la sua Nazionale.

Per quanto riguarda gli altri ruoli, Elia Caprile è pronto a sfidare la sua ex squadra, con Alex Meret ancora ai box. In attacco, il ballottaggio principale è legato a Khvicha Kvaratskhelia e David Neres: il numero 77 georgiano parte in netto vantaggio, ma non sono escluse del tutto sorprese. A centrocampo, è ormai appurata l’assenza di Stanislav Lobotka, che sarà sostituito nei prossimi impegni dall’ex Brighton Billy Gilmour. Per il resto, non sono previste particolari novità per Antonio Conte, pronto a proporre ancora la difesa a quattro vista nelle ultime uscite.

Di seguito, le probabili scelte di Empoli e Napoli per il lunch match dell’ottava giornata del campionato di Serie A: