Verso Empoli-Napoli, tra Kvara e Neres è ballottaggio: chi è il favorito

Il ballottaggio tra Khvicha Kvaratskhelia e David Neres è ormai definitivo, dopo le parole del tecnico della SSC Napoli Antonio Conte: spunta il favorito alla vigilia della sfida di Empoli.

Tra poco più di ventiquattro ore, il Napoli tornerà in campo nella sfida contro l’Empoli. Il ritorno dopo la sosta per le Nazionali è un momento sempre particolare della stagione: i tifosi, oltre a non vedere l’ora di sostenere nuovamente i propri beniamini, non aspettano altro che cercare di capire qual è lo stato di forma del gruppo allenato dal tecnico di Antonio Conte. I giocatori impegnati con le rispettive Nazionali sono stati ben dodici: due tra loro, Stanislav Lobotka e Mathias Olivera, non sono tornati al meglio. Se per lo slovacco non ci sarà nulla di fare, crescono le sensazioni positive, invece, per il recupero dell’uruguaiano, insidiato però da Leonardo Spinazzola per quanto concerne la titolarità.

L’altro ballottaggio della vigilia è quello tra Khvicha Kvaratskhelia e David Neres, in virtù anche delle parole di ieri in conferenza stampa di Conte. Da Castel Volturno, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale sembra essere stato chiaro, con i due che in vista di Empoli si giocano una maglia da titolare. L’edizione odierna de La Repubblica si sofferma sulle possibili scelte dell’allenatore leccese, per cui il favorito sembra essere sempre il georgiano, ma non va esclusa a priori la sorpresa Neres.

Ultime notizie Napoli, Kvara ancora in vantaggio su Neres: le ultime

Chi scenderà in campo nella sfida tra Empoli e Napoli? Il quotidiano La Repubblica si sofferma, tra le altre cose, sul ballottaggio in attacco tra Khvicha Kvaratskhelia e David Neres.

Secondo quanto svelato dalla medesima fonte, il numero 77 sembra essere ancora in vantaggio. Di seguito, quanto scritto dal giornale a tal proposito:

“David Neres è diventato ufficialmente l’alternativa di Kvaratskhelia. Il duello sarà uno dei temi della stagione: ad Empoli è ancora favorito Kvara, ma il brasiliano di sicuro proverà a ritagliarsi spazio. Oggi ultimo allenamento: Neres insidia Kvaratskhelia”.

Il ballottaggio tra i due, dunque, sembra aperto, ma per Empoli non sembrano esserci particolari novità, per il momento. Nessun cambio nemmeno per il resto dell’attacco, con Lukaku e Politano pronti a completare il reparto offensivo che avrà il compito di interrompere l’inviolabilità del portiere dei toscani Vasquez, che non ha ancora subito gol in casa in questa stagione.