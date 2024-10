Raspadori alla Juventus: “È la scelta giusta”, l’annuncio in diretta

Annuncio clamoroso sul futuro di Giacomo Raspadori, dopo le ottime prestazioni con la Nazionale di Spalletti: la Juventus sullo sfondo

Giacomo Raspadori continua a stupire in Nazionale, mentre fa fatica nel Napoli di Antonio Conte. Alla terza stagione e con uno Scudetto conquistato al suo primo anno in azzurro, ora si ritrova a vivere un momento difficile a causa dello scarso utilizzo. E la colpa è anche della mancata qualificazione alle coppe europee: senza Champions o Europa League, le partite sono diminuite e c’è minor possibilità di fare turnover.

Nonostante Conte sia contentissimo della disponibilità di tutti i suoi calciatori, è inevitabile che abbia una gerarchia precisa dei suoi undici. In attacco, ad esempio, Politano al momento appare inamovibile; discorso praticamente identico per Kvaratskhelia, la stella di questo Napoli; e poi c’è Lukaku, tanto richiesto dal mister è già leader trascinatore del gruppo grazie ai suoi gol e assist.

Insomma, trovare spazio tra i titolari per Raspadori appare complicato. Eppure, per l’Italia è un punto fermo. Spalletti continua a convocarlo perché Jack è un jolly che può ricoprire più ruoli. E con l’Azzurro Nazionale bisogna dire che ha sempre lasciato il segno. In questi giorni si è parlato anche del suo futuro, così come è stato accostato in passato alla Juventus e all’Inter.

Viviano: “Raspadori alla Juventus. Motta ha una preferenza”

Nel corso della live di TvPlay su Twitch, l’ex portiere Emiliano Viviano ha commentato lo scarso minutaggio dell’ex Sassuolo sotto la gestione Antonio Conte: “Se il Napoli fa bene a Raspadori? No. Deve prendere in considerazione di andare via in futuro, perché non giocare non fa piacere a nessuno. La Juventus sarebbe una scelta giusta – commenta l’ex Samp e Fiorentina – Può fare il vice Vlahovic ma può giocare anche nella posizione di Koopmeiners”.

Viviano poi aggiunge che l’allenatore bianconero ha delle preferenze per il suo attacco: “Thiago Motta ha dimostrato di preferire attaccanti come Zirkzee, mentre Conte ha fatto il Diavolo a quattro per avere Lukaku”.

In altre parole, se il salentino ha voluto a tutti i costi Big Rom con Simeone e Raspa a disposizione, un motivo ci sarà. “Secondo me, Giacomo Raspadori è una seconda punta. Può essere una prima punta come falso nueve, ma non può essere il punto di riferimento – sentenzia Emiliano – Sono convinto che Raspadori, in una squadra come si deve, i gol li fa”.