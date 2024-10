Conte, sai qual è il suo bilancio contro l’Empoli? I precedenti terrorizzano

Antonio Conte si appresta a sfidare l’Empoli, ma conosci il suo bilancio contro i toscani? I precedenti horror terrorizzano i tifosi

Domenica prossima il Napoli tornerà in campo per il lunch match contro l’Empoli per l’ottava giornata di campionato. Gli azzurri sono in striscia consecutiva di risultati utili e non hanno intenzione di fermarsi. Dopo la disfatta all’esordio con il Verona sono arrivate le vittorie su Bologna, Parma, Palermo, Monza e Como e il pareggio contro la Juventus.

In campionato bisognerà difendere la vetta della classifica dall’inseguimento della Juventus, impegnata in un super big match contro la Lazio e dell’Inter, impegnata nel posticipo contro la Roma. Proprio i nerazzurri saranno gli unici che giocheranno dopo il Napoli, dato che anche il Milan, ora più dietro in classifica, sarà impegnato nella giornata di sabato.

Conte, bilancio disastroso con l’Empoli: il dato

La trasferta di Empoli è ostica per il Napoli, che ha vinto solamente 2 volte al Castellani in tutta la sua storia. Una volta ci riuscì Maurizio Sarri, da grande ex e l’altra occasione fu quella dello Scudetto con Luciano Spalletti. I due migliori allenatori nella storia partenopea recente. Un motivo in più per Conte di tentare di superare un ostacolo così ostico, specie per la partenza dei toscani in questa stagione.

Un dato, però, allarma particolarmente i tifosi. Non solo il Napoli, ad Empoli, non riesce a vincere quasi mai (7 sconfitte sulle 12 complessive patite contro i toscani), ma anche Antonio Conte non vanta uno score invidiabile contro i toscani, anzi. Il dato che riguarda il tecnico leccese, infatti, è abbastanza particolare e, allo stesso tempo, angosciante.

Sono appena 4 i precedenti tra Conte e l’Empoli. Risalgono tutti alle primissime esperienze in panchina dell’attuale allenatore azzurro, addirittura ai tempi della Serie B. Il primo incrocio è risalente alla stagione 2008/09 con Conte che era ancora l’allenatore del Bari. La primissima partita si concluse 2-0 per i toscani con le reti di Pozzi e Lodi. Mentre in Puglia la partita si chiuse sullo 0-0.

Nella stagione 2010/11, invece, Conte era l’allenatore del Siena, ma non andò affatto meglio. Al Castellani la partita terminò addirittura con un 3-0 deciso da una doppietta di Coralli e una rete di Fabbrini. Mentre, al ritorno, un altro 0-0. Da quel momento, le parti non si sono mai più incrociate. Da allenatore della Juve, invece, mai un precedente perché l’Empoli non ha militato in Serie A in quegli anni. Precedenti da dimenticare il prima possibile e uno score da ribaltare già domenica prossima, con il Napoli che dovrà disputare una partita di livello per ottenere i 3 punti.