Calciomercato Napoli, firma in arrivo e ribaltone in casa azzurra: c’è il colpo di scena

Arrivano novità in merito al calciomercato in casa Napoli: non sono, infatti, esclusi movimenti sia in entrata che in uscita per il club del presidente Aurelio De Laurentiis.

Manca sempre meno al ritorno in campo del Napoli che, nella prossima giornata del campionato di Serie A, sarà impegnato al Castellani contro l’Empoli. Una trasferta che, storicamente, è sempre complicata per il club azzurro che avrà l’obiettivo di continuare a vincere per tenere a distanza le inseguitrici. I toscani sono tra le squadre più in forma di questo inizio di stagione, ragion per cui l’attenzione dovrà essere al massimo per evitare ogni tipo di distrazione deleteria.

In queste due settimane di sosta, però, si è dibattuto molto del mercato, al di là di quelle che sono le situazioni legate alle varie trattative per i rinnovi di contratto (Kvaratskhelia e Meret in primis). Diversi i nomi che sono circolati negli ultimi giorni in orbita Napoli e non è affatto escluso che a gennaio qualcosa possa muoversi anche in uscita. Il nome più chiacchierato a tal riguardo è quello di Giovanni Simeone, il cui profilo è sui taccuini di società come Torino e Fiorentina. In queste ultime ore spunta la notizia che può essere vista una sorta di possibile indizio per il Cholito, che comunque ha incassato il benestare di Antonio Conte nel corso dei due ritiri pre campionato, a discapito di Walid Cheddira.

Ultime Napoli Calcio, la Fiorentina si ritira dalla corsa per Simeone? La situazione

Il rinnovo, ormai prossimo, di Kouamé con la Fiorentina rischia di condizionare e non di poco le sorti dell’attaccante della SSC Napoli, Giovanni Simeone.

Stando a quanto rivelato dalla redazione di tuttomercatoweb.com, l’ex Genoa nelle prossime ore dovrebbe firmare il suo rinnovo con il club di Rocco Commisso. Nelle settimane scorse si è parlato proprio della Fiorentina come possibile destinazione a gennaio per Giovanni Simeone, per cui resiste l’interesse del Torino. Il club granata è a caccia del sostituto di Duvan Zapata, infortunatosi gravemente al ginocchio prima della sosta per le Nazionali.

Lo stesso Kouamé era entrato nei radar della società capitanata da Urbano Cairo, che a questo punto potrebbe rendere ancor più prioritario l’assalto per il Cholito. A patto che, ovviamente, il Napoli di Antonio Conte sia disposto a farlo partire, alle giuste condizioni: un passaggio di non poco conto, se non quello fondamentale, per capire ogni possibile sviluppo in vista del mercato di riparazione di gennaio.