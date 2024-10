“Possibile cessione a gennaio”, c’è il sondaggio del club: l’incredibile trattativa con il Napoli!

Il Napoli è concentrato su tematiche molto importanti. Nonostante l’inizio di stagione ottimale, la società lavora sul mercato.

La stagione del Napoli è partita nel miglior modo possibile, ancor più grazie all’avvento di Antonio Conte. L’allenatore azzurro ha ridato grosso entusiasmo all’ambiente, motivo per il quale i giocatori rendono al meglio. Il tutto però riguarda appunto anche gli stessi calciatori, i quali danno il massimo per la maglia. Come giusto che sia, al momento, esistono delle gerarchie che difficilmente cambieranno visti i risultati. Infatti, il condottiero partenopeo ha le idee molto chiare e non intende assolutamente modificarle. Non a caso, la società starebbe lavorando sul mercato per mettere a segno alcune cessioni, e incassare importanti introiti.

Tra i reparti più completi c’è senza dubbio l’attacco. Quest’ultimo, vanta nomi importantissimi come ad esempio Romelu Lukaku, Khvicha Kvaratskhelia, David Neres e tanti altri. Proprio le numerose scelte a disposizione starebbero creando più di qualche malumore. Infatti, ci sono alcuni giocatori impegnati poco quanto nulla, basti ripensare a Giovanni Simeone e ancor più Giacomo Raspadori. Proprio l’ex Sassuolo potrebbe dire addio al club azzurro nelle prossime settimane, ancor più dopo l’interesse concreto di un club italiano.

La Juventus spinge per Raspadori: la reazione dell’azzurro

Sono giorni molto caldi in casa Napoli e non solo. Dopo l’inizio di stagione importante, la società è focalizzata anche sul mercato in modo particolare a quello in uscita. Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” uno dei nomi caldi resta quello di Giacomo Raspadori. L’attaccante della Nazionale non rientra nei piani di Antonio Conte, motivo per il quale non è da escludere una possibile cessione. Sulle tracce del giocatore continua ad esserci la Juventus, con il DS Cristiano Giuntoli che stravede per le qualità del classe 2000.

Al momento, si tratterebbe di una semplice idea di mercato che però potrebbe presto diventare realtà. Infatti, il club bianconero è a caccia di un vice Vlahovic, viste le condizioni precarie di Milik e i tanti impegni presenti nel calendario. Dunque, nasce la necessità di ingaggiare un attaccante duttile, ovvero Giacomo Raspadori. Quest’ultimo, accetterebbe volentieri un trasferimento a Torino dove troverebbe maggior spazio a disposizione e una competizione importante come il Mondiale per Club in programma nel 2025.

Naturalmente, il tutto dipenderà anche dalla volontà del Napoli. Infatti, le due compagini dovranno accordarsi per le cifre, anche se a decidere sarà sempre Aurelio De Laurentiis. Il patron non intende svendere i suoi uomini, e ancor più non vorrebbe rinforzare una chiara avversaria per lo Scudetto.