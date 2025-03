Euro 2032 a Napoli, caso Stadio Maradona: il ministro Abodi fa chiarezza – VIDEO

Sul caso Stadio Maradona bisogna segnalare delle dichiarazioni importanti del ministro Abodi.

Il Napoli giocherà questa sera contro il Milan. Questa gara contro i rossoneri, ovviamente, è fondamentale per la lotta scudetto, visto anche il match casalingo dell’Inter contro l’Udinese.

Tuttavia, oltre alle ‘semplici’ situazioni di campo, in casa Napoli è sempre viva la lunga questione legata ai lavori di ristrutturazione dello Stadio Diego Armando Maradona. Una svolta potrebbe essere ospitare qualche gara di Euro 2032. Proprio su quest’ultimo fronte, di fatto, bisogna registrare delle dichiarazioni di Andrea Abodi.

Euro 2032, il ministro Abodi: “C’è tempo di vedere ancora il Maradona tra gli stadio del’Europeo, ma bisogna decidere”

Il Ministro per lo Sport e Giovani, a margine dell’evento ‘Aurea Neapolis’, festa di Fratelli d’Italia alla Rotonda Diaz, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:

“C’è ancora tempo di vedere il Maradona tra gli stadi che ospiteranno le gare di Euro 2032. La competizione è avvincente e bisogna cercare di essere tempestivi ed efficaci. Bisogna partire! Penso che la mattinata di oggi possa portare a scegliere una strada, qualunque essa sia. Il miglioramento del Maradona è l’opzione più possibile e più probabile, anche se sappiamo tutti che il presidente De Laurentiis avrebbe preferito una soluzione nuova. Ma l’importante è che venga presa una decisione. Il tempo, infatti, c’è, ma non è tanto”.

Andrea Abodi ha poi continuato il suo intervento:

“Convincere De Laurentiis? Non devo convincere né De Laurentiis a scegliere il Maradona e né il sindaco Manfredi a scegliere un’altra soluzione. La cosa più giusta è che avvenga il dialogo tra il Napoli ed il Comune. Il bene è di tutti, l’interesse è generale: credo che anche la stessa città voglia una soluzione in tempi brevi. Euro 2032? Sceglieremo i cinque stadi italiani entro ottobre 2026. I cantieri, invece, devono partire tra aprile-maggio del 2027. Questo è il tempo delle decisioni. Sulla città di Napoli, dunque, la decisione verrà presa dal Sindaco e dal presidente De Laurentiis. Noi faremo la nostra parte, ovvero quella di accompagnare le decisioni”.

