Rinnovo Kvaratatskhelia, ultimatum all’entourage: il Napoli detta le condizioni

Rinnovo di Kvaratskhelia, arriva l’ultimatum all’entourage: il Napoli detta le sue condizioni per il prolungamento dell’attaccante

La pausa nazionali non ha portato grandi soddisfazioni in casa Kvaratskhelia. La Georgia, infatti, è uscita sconfitta per 1-0 da entrambi gli impegni contro Ucraina e Albania e ora il gruppo 1 della lega B di Nations League è super equilibrato. La Repubblica Ceca guida con 7 punti, seguita proprio dalla Georgia e dall’Albania a 6, ed infine con l’Ucraina a 4.

A novembre si giocheranno gli incroci determinanti per capire chi chiuderà in testa al girone, venendo promosso nella Lega A e chi invece scenderà addirittura nel girone C. A questo Kvara penserà tra un mese, nel frattempo dovrà tornare a concentrarsi sul suo Napoli, in piena corsa per i piani alti della classifica di Serie A e con un primo posto da difendere dopo 7 giornate.

Rinnovo Kvaratskhelia, distanza tra il Napoli e l’agente: le prossime mosse

L’inizio di stagione in azzurro per il 77 è stato positivo, ma non perfetto. Nell’ultima gara stagionale con il Como non ha brillato come sempre, a causa di un trattamento durissimo da parte degli avversari, non punito a dovere dall’arbitro. Lo stesso Kvara ha pubblicato le immagini delle condizioni del suo piede, dimostrando a tutti cosa è costretto a subire in ogni partita.

Anche fuori dal campo, però, più di qualche pensiero aleggia intorno a Khvicha. Il giocatore si è detto contentissimo a Napoli, sogna di vincere la Champions con gli azzurri e si trova benissimo con Antonio Conte, ma il rinnovo resta in bilico. Il suo contratto scadrà nel 2027, ma il Napoli è intenzionato a prolungarlo fino al 2029 e anche da parte del giocatore e dell’entourage c’è stata un’apertura in tal senso.

Il problema maggiore verte sull’aspetto economico. Kvara, infatti, percepisce ancora 1,5 milioni di euro all’anno, cifra che andrà ovviamente ritoccata. Ed è proprio su questo tema che sorgono i problemi maggiori. Il Napoli vorrebbe arrivare ad offrire 5 milioni di euro all’anno più bonus al giocatore, mentre il suo entourage spingerebbe per 8.

Il club non vorrebbe superare i 6 totali, cifra che pareggerebbe quella percepita da Romelu Lukaku, ma per ora l’agente Mamuka Jugeli non si è ancora convinto. Da parte di Kvaratskhelia c’è stata una maggior apertura rispetto al procuratore, che ha tentennato in estate. Lo stesso dovrà incontrare Giovanni Manna a fine mese e, secondo Il Mattino, il Napoli avrebbe imposto un aut aut: o accetta la proposta o resta alle condizioni iniziali. Bisognerà quindi evitare lo scontro e nelle prossime settimane ne sapremo di più.