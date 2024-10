“Al posto di Kvara”, addio al georgiano e sostituto a sorpresa: l’ipotesi è incredibile

In queste settimane tiene banco il futuro di Khvicha Kvaratskhelia: non c’è ancora accordo sul rinnovo con il Napoli. Intanto, spunta il possibile scenario a sorpresa.

Trascinatore, leader tecnico e conferme su un talento che si è mostrato fin da subito straordinario: non poteva essere altrimenti per Khvicha Kvaratskhelia sotto la guida di Antonio Conte. Il leccese ha voluto fortemente il georgiano nella sua prima stagione alla guida di un Napoli in ricostruzione, malgrado le faraoniche sirene dell’ultima estate provenienti dalla Ligue 1. Il Paris Saint Germain era disposta a vere e proprie follie pur di scippare al club di Aurelio De Laurentiis il numero 77.

Nulla è bastato per smuovere il numero uno della società partenopea, così come lo stesso Conte. “Resta qui, non c’è da discuterne. Così ho deciso”, aveva dichiarato quest’ultimo nel corso della presentazione ufficiale da nuovo allenatore del Napoli, tenutasi lo scorso giugno. L’ex Dinamo Batumi, intanto, sta ripagando il tutto sul campo, in attesa che venga definita la questione legata al rinnovo di contratto. Tema, il medesimo, molto caldo in queste ultime settimane, malgrado il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna abbia più volte predicato la calma. Ma per evitare che Kvara diventi intoccabile in tutto e per tutto, serve trovare un accordo quanto prima.

Ultimissime calcio Napoli, Marolda lancia la suggestione su Kvara e Neres

Quando arriverà il tanto atteso accordo sul rinnovo di contratto tra il Napoli e Khvicha Kvaratskhelia? Al momento, si è in attesa di novità, ma non mancano intanto le suggestioni.

Tra di esse, spicca quella del giornalista Francesco Marolda, che ha rilasciato in queste ore alcune dichiarazioni a riguardo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, quanto detto nel corso della trasmissione Radio Goal:

“Se Conte pensa a Neres a sinistra è un messaggio forte per Kvaratskhelia. Nell’immaginario dei tifosi Neres è il sostituto naturale di Kvara e poi se il rinnovo del georgiano diventasse irrisolvibile il Napoli potrebbe pensare anche ad una cessione di Kvaratskhelia con la promozione a titolare di Neres. Mi auguro che la grana Kvaratskhelia si risolva, ma un club deve anche valutare le opzioni. Forse è dietrologia la mia, spero io mi stia sbagliando”.

David Neres al posto di Kvara nel caso in cui quest’ultimo dovesse andare via per il mancato rinnovo? Una mera suggestione, quella lanciata da Marolda, che infiamma la piazza, che però si attende quanto prima novità positive sul fronte prolungamento tra il numero 77 e la dirigenza partenopea.