Spalletti e Di Lorenzo fanno emozionare tutta Napoli, il gesto ricorda lo Scudetto: avete visto?

Luciano Spalletti e Giovanni Di Lorenzo: un binomio speciale che ha fatto la fortuna del Napoli nella stagione del terzo Scudetto e che, si spera, possa far rinascere anche la Nazionale.

L’inizio di stagione del Napoli ha tanto note positive: tra di esse, c’è sicuramente Giovanni Di Lorenzo. Dopo un’estate a dir poco travagliata, il capitano del club partenopeo è tornato a essere centrale in casa azzurra. Complice, con ogni evidenza, è il lavoro portato avanti in questi primi mesi dal tecnico Antonio Conte, che si è esposto in prima persona e sotto la luce del sole per la sua permanenza all’ombra del Vesuvio, malgrado a un certo punto l’addio sembrava essere l’ipotesi più plausibile.

L’estate turbolenta ha condizionato anche il rendimento del numero 22 azzurro con la maglia della Nazionale, visto l’Europeo tutt’altro che da ricordare dell’ex Empoli e non solo. L’obiettivo dell’esterno toscano è quello di riprendersi anche in toto la fiducia da parte della Nazionale: fattore che il Commissario Tecnico Luciano Spalletti, suo tecnico in azzurro nell’anno del terzo Scudetto della storia del club partenopeo, non gli ha fatto mai mancare, così come dimostrato dalla scelta di affidare al terzino della SSC Napoli la fascia di capitano, in assenza di Gianluigi Donnarumma (in panchina, ndr).

Italia, Di Lorenzo in campo da capitano: è subito ricordo Scudetto con Spalletti

Giovanni Di Lorenzo è uno dei calciatori che Luciano Spalletti, Commissario Tecnico della Nazionale, ha sempre elogiato nel corso della sua permanenza all’ombra del Vesuvio.

Più volte Spalletti ha sottolineato la leadership e l’importanza di avere un calciatore come l’ex Empoli all’interno dello spogliatoio. A ulteriore conferma della stima del tecnico di Certaldo nei confronti del terzino è la scelta di affidargli la fascia di capitano per la sfida di UEFA Nations League contro Israele. Gianluigi Donnarumma (eletto capitano proprio da Spalletti all’inizio della sua avventura sulla panchina della Nazionale, ndr) è infatti partito dalla panchina, e il CT non ha avuto dubbi nel mettere sul braccio del numero 22 della SSC Napoli la fascia di capitano della Nazionale.

Un gesto che, a molti, ha fatto ricordare l’estate del 2022, quando Di Lorenzo divenne il capitano del Napoli: una scelta che è stata determinante al fine di conquistare un successo storico, come quello del terzo Scudetto della storia del club partenopeo.

