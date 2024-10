“Lukaku e Conte hanno una cosa in comune…”: l’elogio all’azzurro, poi l’annuncio sulla Nazionale

Romelu Lukaku ha finalmente ritrovato Antonio Conte. Tra il Napoli e il giocatore c’è stato una vera e propria telenovela durata tutta l’estate.

Il nome di Romelu Lukaku sarà sempre accostato a quello di Antonio Conte. Il tecnico salentino e l’attaccante hanno costruito le fortune dell’Inter nelle esperienza congiunta a Milano. Da quel momento, i due protagonisti vantano un rapporto incredibile che continua a persistere nel corso degli anni. Forse, nessuno si sarebbe mai aspettato un ritorno di fiamma, ma in realtà l’avvento dell’allenatore in Campania ha subito aperto le porte al belga. Non a caso, fin dai primi giorni si è parlato di “Big Room” come possibile sostituto di Victor Osimhen.

La situazione complessa del nigeriano ha aperto le porte a Lukaku, o meglio al duo composto assieme ad Antonio Conte. Ad oggi, però, i due son tornati a lavorare insieme e il Napoli occupa la prima posizione in classifica con due punti di vantaggio sull’Inter e tre sulla Juventus. Tutto ciò non è di certo un caso, in quanto il tecnico riesce a tirare fuori il meglio da uno dei suoi uomini fidati. A tal proposito, Federico Pastorello ha analizzato l’approdo del belga in Campania e tanto altro.

“Lukaku è perfetto per Conte”: l’elogio dell’agente al suo assistito

Romelu Lukaku è molto entusiasta di aver ritrovato Antonio Conte a Napoli. I due condividono un rapporto speciale che favorisce anche i risultati del gruppo squadra. Infatti, nelle ultime ore, il suo agente Federico Pastorello è intervenuto a margine dell’Assemblea elettiva dell’Aiacs che si sta svolgendo a Milano. L’esperto ha fatto il punto sulla situazione legata al giocatore e non solo. Di seguito le sue parole.