Raspadori alla Juventus: “Più che una semplice idea”. Cosa filtra per gennaio

Raspadori è un reale obiettivo della Juventus. L’affare con il Napoli è più di una semplice idea, ma ci sono 2 ostacoli: cosa filtra per gennaio

Una prestazione decisamente convincente quella di Jack Raspadori con la maglia dell’Italia nella serata di ieri. Contro Israele l’attaccante azzurro ha brillato come seconda punta, facendo da raccordo tra centrocampo e attacco e servendo anche l’assist per il primo gol del suo capitano, sia al Napoli che per l’occasione in nazionale, Giovanni Di Lorenzo.

Era la sua chance per brillare e lo ha fatto, cogliendo al volo l’opportunità data da Luciano Spalletti. Un messaggio anche per Antonio Conte, che dovrà sempre tenerlo in mente nelle eventuali rotazioni. Difficile sfruttarlo in questo Napoli, con un modulo che non esalta la seconda punta e con Politano, Kvara e Neres che girano intorno a Lukaku (senza considerare un McTominay così avanzato). Questo non vuol dire, però, che l’ex Sassuolo si accomoderà sempre in panchina.

Raspadori, la Juventus ci pensa davvero: le ultime per gennaio

Ad aleggiare intorno al giocatore da qualche giorno ci sono delle voci che lo vorrebbero lontano dal Napoli. Indiscrezioni che sono state riconfermate anche questa mattina da Tuttosport. Il quotidiano non ha solamente rilanciato le parole del procuratore Tullio Tinti: “E’ normale che Giuntoli abbia stima di Raspadori“, ma ha sottolineato un concreto interesse.

Nell’edizione di oggi, infatti, si legge chiaramente che quella di Raspadori alla Juventus è più che una semplice idea. Al d.t. bianconero piace l’attaccante, lo ha portato lui al Napoli ed è ovvio che vorrebbe rinforzare i bianconeri a gennaio con il suo arrivo. La trattativa, però, non è affatto semplice. In primo luogo, perché il presidente De Laurentiis non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente in questo modo. Dare un giocatore come Raspadori a chi lotta con te per lo Scudetto potrebbe essere un autogol.

Ed in seconda battuta, perché la dirigenza juventina non sembrerebbe intenzionata a spendere molto a gennaio. Questo rappresenterebbe un altro ostacolo enorme, poiché il Napoli non farebbe mai partire il suo attaccante se non per un’offerta irrinunciabile. Raspadori resta pur sempre un pezzo pregiato della rosa azzurra, che fa gola a moltissimi club e non può affatto essere svenduto, specialmente a gennaio.

Al momento, dunque, se lo godrà Antonio Conte, che dovrà essere bravo a sfruttarlo al momento giusto. Jack dovrà cogliere le occasioni come fatto ieri in nazionale, così da trascinare il suo Napoli come fatto anche 2 anni fa quando fu chiamato in causa nella storica annata scudetto.