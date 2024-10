Italia-Israele, doppietta da urlo di Di Lorenzo: assist di Raspadori sul primo gol – LE IMMAGINI

Giovanni Di Lorenzo grande protagonista nel corso di Italia-Israele: il capitano del Napoli, che questa sera indossa anche la fascia di capitano della Nazionale, va in rete con una doppietta.

Momento particolarmente positivo per il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, questa sera in campo contro Israele per la sfida di UEFA Nations League della Nazionale Italiana. A confermarlo è la doppietta messa a segno dall’esterno toscano nel corso del secondo tempo della partita, il primo gol su suggerimento da punizione da parte del suo compagno di squadra di club Giacomo Raspadori.

Un uno-due che scaccia definitivamente i fantasmi per il calciatore di proprietà della SSC Napoli, reduce da un Europeo tutt’altro che da ricordare e da un’estate a dir poco turbolenta. Oltre alle buone prestazioni con la maglia del club partenopeo in queste prime uscite sotto la guida di Antonio Conte, arriva la rete che fa felici tutti gli italiani e il Commissario Tecnico Luciano Spalletti, che non gli ha mai fatto mancare il supporto mentale nei momenti più complicati.

Italia, Di Lorenzo protagonista con la rete del raddoppio contro Israele

Giovanni Di Lorenzo – capitano per l’occasione – ha ritrovato la rete con la maglia della Nazionale Italiana: porta la sua firma il raddoppio nella sfida contro Israele, valida per la UEFA Nations League.

Il gol arriva nella seconda frazione, con il calcio di punizione tirato perfettamente da Giacomo Raspadori, in campo dal 1′ in luogo dello squalificato Lorenzo Pellegrini.

Di seguito, la fotosequenza della rete di Di Lorenzo:

Giovanni Di Lorenzo, doppietta per il capitano del Napoli con l’Italia

Non solo la rete del momentaneo raddoppio: Giovanni Di Lorenzo ha messo a segno anche la sua seconda rete di serata, su assist del subentrante Udogie. Di seguito, la fotosequenza della seconda rete dell’esterno: