Di Lorenzo da applausi, risposta in diretta contro le critiche: l’intervista

Giovanni Di Lorenzo, autore di una doppietta nella sfida tra Italia e Israele, ha parlato ai microfoni della RAI a margine del fischio finale della partita di UEFA Nations League.

Serata sicuramente indimenticabile per Giovanni Di Lorenzo, grande protagonista nella sfida tra Italia e Israele, finita sul risultato di 4-1. Addirittura una doppietta per il capitano della SSC Napoli, che per l’occasione ha anche indossato la fascia della Nazionale. Un segnale importante da parte del Commissario Tecnico Luciano Spalletti, che non ha mai nascosto la stima per l’esterno ex Empoli.

Un Di Lorenzo così in forma e finalmente ritrovato non può che far felice Antonio Conte, che si è speso in prima persona per la sua conferma nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato. Argomento trattato quest’oggi anche dallo stesso agente Mario Giuffredi, confermando che difatti la volontà del calciatore è stata sempre quella di restare con la maglia del Napoli, al di là di ogni possibile sirena legata al mercato.

Il terzino del club azzurro e della Nazionale ha parlato ai microfoni di RAI Sport in seguito al fischio finale della partita tra l’Italia e Israele, togliendosi per certi versi anche qualche sassolino dalla scarpa.

Italia, Di Lorenzo: “Serata indimenticabile”, poi la risposta alle critiche

Ai microfoni di RAI Sport, Giovanni Di Lorenzo ha espresso il suo punto di vista in seguito a Italia – Israele, match che lo ha visto grande protagonista con la sua doppietta, regalandogli il titolo di man of the match.

Di seguito, quanto dichiarato dal calciatore:

“È stato emozionante anche solo portare la fascia, ma i due gol sono un qualcosa di bello. Mi porterò dentro questa serata per tutta la vita. I momenti complicati capitano a tutti, a me è capitato l’anno scorso ma con equilibrio sono andato avanti. La gente si fissa: è rimasta un po’ alle prestazioni passate ma quest’anno ho iniziato la stagione in maniera sia con il Napoli che con la Nazionale. Oggi era una partita difficile ma l’abbiamo fatta diventare facile”.

Insomma, una risposta diretta da parte del capitano del Napoli, che ora tornerà alla base con l’obiettivo di continuare a fare bene. D’altronde, la mission di quest’anno, sua e di tutti gli altri suoi compagni, è quella di lasciarsi alle spalle un’annata come quello dello scorso anno. Segnali, quelli di stasera e non solo, che spiegano come Di Lorenzo sia tornato centrale per tutto l’ambiente.