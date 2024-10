“Non condivido le sue scelte…”, l’agente torna sul “caso” Mario Rui, poi l’annuncio sul futuro di un azzurro

Emergono nuovi dettagli sulla rottura tra Mario Giuffredi e Mario Rui. L’agente ha poi toccato altri temi importanti in casa Napoli.

In casa Napoli si respira molto entusiasmo, ma al tempo stesso la società è proiettata su tematiche molto importante. Nonostante il gruppo squadra sia molto unito, ci sono alcuni giocatori ai margini del progetto ideato da Antonio Conte. Il tecnico non intende modificare le proprie idee, motivo per il quale la situazione potrebbe risolversi solo grazie al mercato.

Uno dei principali indiziati a dire addio al Napoli è senza dubbio Mario Rui. Quest’ultimo, dopo aver rifiutato diverse proposte ha deciso di restare in Campania, ma ovviamente non fa parte del progetto di Antonio Conte. Infatti, proprio tale vicenda ha poi portato alla rottura con il suo agente Mario Giuffredi. A tal proposito, l’esperto ha rilasciato alcune dichiarazioni svelando i motivi della separazione e tanto altro. Infatti, sono stati toccati tanti temi delicati.

Giuffredi: “Ci sono state delle divergenze con Rui. Folorunsho resta al Napoli”

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” era presente in studio il procuratore Mario Giuffredi. Di seguito le dichiarazioni dell’agente che ha parlato di Mario Rui e non solo.

“Non ho condiviso le scelte di Mario Rui ed abbiamo messo fine al nostro rapporto. Ci possono essere delle divergenze nella vita. Ci possono essere delle dinamiche che possono portare alla fine di un rapporto. Con me si è sempre comportato bene in questi dodici anni. Ha fatto una bella carriera. Lui è sempre stato sottovalutato. Il valore del giocatore è ineccepibile. Ha ricevuto varie offerte come quelle del San Paolo. Lui ha deciso così. Io non ho condiviso le sue scelte. Abbiamo messo fine al nostro rapporto”.

Su Folorunsho: “Ha rinnovato il contratto perché il mister puntava su di lui. Il presidente ha fatto ciò che voleva l’allenatore. La situazione poi è stata gestita male da me e da Manna. È arrivata una proposta importante dall’Atalanta ed il Napoli non riusciva a vendere i giocatori. Mi stuzzicava il fatto che il giocatore venisse allenato da Gasperini. L’operazione l’abbiamo gestita io e Manna senza dire niente né al calciatore né a all’allenatore. Quando ha sentito la notizia è rimasto deluso, ma il mister ha capito la situazione e ha parlato con il ragazzo che subito si è messo in riga. Abbiamo commesso un errore, però vi assicuro: rimarrà al Napoli fino a giugno! Può fare bene al 100%. Ad oggi è in condizione di giocare, ma devo avere pazienza anche in prospettiva futura. Non andrà via a gennaio”.

Su Conte: “L’ho conosciuto quest’anno, non puoi non apprezzare l’allenatore leccese. Ti dice in faccia ciò che pensa. Mi ha detto ciò che pensava chiaramente già nella vicenda con Di Lorenzo. Con mister Antonio Conte sono tranquillo, perché è una persona che ispira fiducia e sicurezza. Tu sai che tutto ciò che fa è la cosa giusta per vincere. Non ha retropensieri negativi”.

Su Di Lorenzo: “L’Inter è stata la prima squadra ad interessarsi a Di Lorenzo quest’estate. Chiarisco: Giovanni è sempre stato felice di rimanere al Napoli. La situazione estiva ci ha disturbati un po’, poiché lui si è sentito maltrattato. Vedersi trattato in questo modo alla prima difficoltà ha fatto male a me e al calciatore. Di Lorenzo, però, è sempre voluto restare al Napoli!”.

Sul retroscena di mercato: “Nel 2019 durante una partita tra Napoli e Torino, tra il primo e il secondo tempo, abbiamo chiuso l’affare Di Lorenzo al Napoli messaggiando con Giuntoli. Quando lo dissi a Corsi lui voleva prendere tempo. Ormai, però, era fatta. Giovanni non sapeva nulla. Prendemmo il treno in direzione Salerno e lo portai a Napoli. Lui faceva fatica a crederci”.

Su Politano: “Voleva rimanere a Napoli. Abbiamo perso tanti soldi, ma siamo felici che lui sia rimasto al Napoli. È un giocatore globale e completo. Gioca bene in entrambe le fasi. È stato uno dei pochi a salvarsi l’anno scorso”.

Sul caso Juan Jesus: Viviamo la città con serenità e ci sentiamo a casa. Per Giovanni è una città tranquilla. Ci tengo a dirlo: sono casi! I furti ci sono a Napoli così come nelle altre città. Solo che se succede qui si tende ad ingigantirli. Questa città viene dipinta per quello che non è. I giocatori qui si sentono al sicuro”.

Sulla classifica: “Il Napoli arriverà tra le prime tre, per ora dico questo. Poi tra sette o otto giornate potremmo dire di più”.

Su De Laurentiis: “Mi diverto con lui, non è cattivo. Abbiamo avuto delle tensioni come nel caso di Gaetano quest’estate. Se lo conosci, sai che con i fatti è una persona che si fa rispettare”.