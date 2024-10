“Possibile nuovo colpo a gennaio”, il Napoli ha individuato il profilo perfetto: svelato l’obiettivo

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato in entrata. La società azzurra starebbe seguendo un profilo importante per rinforzare la rosa.

Sono giorni importanti in casa Napoli. La stagione è iniziata al meglio, con la squadra che ha assimilato fin da subito i concetti di Antonio Conte. Il neo allenatore azzurro ha portato in Campania un DNA vincente, motivo per il quale si respira un grosso entusiasmo nell’ambiente partenopeo. Ad alimentare ulteriormente la “felicità” sono ovviamente i risultati ottenuti sul rettangolo verde. Ad oggi, i partenopei occupano la prima posizione in classifica con due lunghezze di vantaggio sull‘Inter e tre sulla Juventus. Ciò nonostante, però, la dirigenza starebbe valutando un nuovo investimento.

Nell’ultima sessione di calciomercato, il Napoli è stato protagonista e artefice di diversi colpi importanti. Infatti, grazie alle idee del presidente De Laurentiis, Antonio Conte può contare su una rosa di altissimo livello. I nuovi arrivati si sono già ambientati al meglio, basti ripensare alle prestazioni o ancor più ai numeri di McTominay e Neres. Ovviamente, non tutti stanno seguendo lo stesso percorso e qualcuno sarebbe più indietro. Questa specifica affermazione riguarda da molto vicino Rafa Marin, il quale risulterebbe ancora “poco affidabile”. Da qui, nascerebbe la volontà del club di ingaggiare un nuovo difensore esperto.

Il Napoli pensa ad un colpo in difesa: torna di moda Bijol

Sono ore molto calde in casa Napoli viste le riflessioni sul futuro. Ad oggi, la rosa è di altissimo livello, ma la dirigenza vorrebbe continuare a lavorare sul mercato per garantire continuità e soprattutto solidità. Uno dei reparti più importanti è senza dubbio la difesa, la quale vanta diversi interpreti importanti. L’unico ad essere un po’ “indietro” è Rafa Marin, il centrale acquistato dal DS Manna in estate. Il calciatore non è ancora pronto per essere un punto di riferimento, e al tempo stesso neppure Juan Jesus può diventare un titolare aggiunto. Non a caso, si starebbe pensando di intervenire sul mercato e sarebbe tornato di moda il nome di Jaka Bijol, attualmente in forza all’Udinese.

La valutazione dei friulani si aggira intorno ai 15 milioni di euro, quindi una cifra abbordabile per il Napoli. Intanto, il calciatore sloveno continua a collezionare presenze nel calcio italiano diventando così un uomo affidabile. Nelle prossime settimane sarà importante capire se il DS Manna sferrerà l’assalto, in modo tale da anticipare la concorrenza e regalare ad Antonio Conte l’ennesima pedina importante.