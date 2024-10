Politano, la Polizia ritrova l’auto dopo il furto: i malviventi hanno lasciato oggetti nel veicolo!

Nelle ultime ore sono emerse importantissime notizie circa il furto subito da Matteo Politano negli ultimi giorni. Di seguito i dettagli dopo il ritrovamento dell’auto.

I calciatori del Napoli sono alle prese con una brutta pagina della città. Nelle ultime settimane, alcuni malviventi stanno “terrorizzando” i protagonisti azzurri con furti d’auto e non solo. Nel mirino sono finiti diversi giocatori, tra cui David Neres, Juan Jesus e infine Matteo Politano. Il tutto desta più di qualche preoccupazione, anche se gli eventi non sembrerebbero al collegati.

Ciò nonostante, però, la tensione continua ad essere alta. L’ultimo della lista è stato Matteo Politano, il quale si trovava nei pressi di Posillipo quando la sua auto è stata rubata dai malviventi. Il giocatore ha subito sporto denuncia, in modo tale da far imbastire una nuova indagine per individuare i colpevoli. Oltre a ciò, l’ex Inter ha fatto anche un appello social sottolineando che all’interno del veicolo fosse presente un portafoglio al quale è molto legato affettivamente. Nelle ultime ore, l’auto è stata ritrovata assieme ad alcuni oggetti.

Ritrovata l’auto di Politano: assente il portafoglio “richiesto” dall’azzurro!

Sono ore molto intense per Matteo Politano e la sua famiglia. Negli ultimi giorni, il calciatore è stato vittima di un furto ideato da alcuni malviventi che hanno rubato la sua auto. Il tutto ha aperto un vero e proprio “dibattito”, visto che si tratta del terzo episodio nel giro di poche settimane. Intanto, però, come riportato anche da “Il Corriere dello Sport” il veicolo è stato ritrovato dalla Polizia in un supermercato nei pressi di Casoria. All’interno, sono stati rinvenuti anche alcuni oggetti come il libretto di circolazione, i documenti e le carte di credito dell’azzurro.

Invece, discorso ben diverso per il portafoglio richiesto da Matteo Politano. Infatti, l’oggetto richiesto dal giocatore tramite una storia “Instagram” è l’unica cosa mancante. La richiesta era stata anche molto commovente, con il giocatore che ha scritto: “La cosa ancor più triste è che dentro l’auto c’era un portafoglio regalato da una persona a me cara che adesso non c’è più. Sarei davvero grato se potessi riaverlo”.