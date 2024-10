“Un club estero tenta l’assalto”, De Laurentiis blocca tutto e frena l’affare: i dettagli

Il Napoli di Antonio Conte continua a stupire. A tal proposito, sono diversi gli azzurri nel mirino dei grandi club.

Prosegue il magico momento del Napoli di Antonio Conte. L’avvento del tecnico salentino ha ridato il giusto entusiasmo non solo alla piazza, ma anche ai calciatori. Quest’ultimi, sembrano risollevati dopo l’ultima incredibile stagione fallimentare. Son tanti gli interpreti “rinati”, basti ripensare a Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia. Il merito è ovviamente dei protagonisti, ma al tempo stesso anche del tecnico che continua ad essere capace di tirare fuori il meglio dai propri uomini.

Nelle prime uscite del Napoli, è stato possibile capire che il centrocampo è uno dei reparti più importanti. Il tecnico si fida ciecamente degli interpreti, ancor più grazie a Stanislav Lobotka. Quest’ultimo, ha in mano le chiavi della metà campo e non ha alcuna intenzione di “lasciarle”. Infatti, ad oggi, lo stesso Billy Gilmour è costretto a guardare i compagni dalla panchina. Lo slovacco ha fornito prestazioni incredibili, basti ripensare all’ultima contro il Como dove si è merito addirittura i complimenti del tecnico avversario. Non a caso, sull’ex Celta Vigo sarebbe piombato un top club estero.

Lobotka piace al Barcellona: De Laurentiis allontana i Blaugrana!

Stanislav Lobotka continua ad essere protagonista nel Napoli di Antonio Conte. L’inizio di stagione dello slovacco è a dir poco incredibile, viste le innumerevoli prestazioni d’autore. A beneficiare di tutto ciò è ovviamente l’intero gruppo partenopeo, il quale può contare su un uomo che custodisce con cura il pallone. Non a caso, come riportato da “Calciomercato.com” lo slovacco sarebbe finito nel mirino del Barcellona. Il club blaugrana è molto interessato, di conseguenza pronto ad intavolare una trattativa importante.

In realtà, però, i contatti tra i club non sono andati per il verso giusto. Infatti, Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di cedere un giocatore così importante, motivo per il quale avrebbe rifiutato qualsiasi tipo di offerta. Al momento, Stanislav Lobotka è un vero e proprio “intoccabile” del Napoli. L’affare è quindi sfumato sul nascere a causa della volontà del patron che con ogni probabilità combacerà con quella di Antonio Conte.

Il tecnico azzurro si fida ciecamente del proprio mediano e non accetterebbe una possibile cessione. Infatti, ad oggi, Lobotka rende più fluida la manovra del Napoli, facilitando così l’attacco verso la porta avversaria da parte del tridente targato Kvaratskhelia, Lukaku e Politano.