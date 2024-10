“È nel mirino di un club italiano”, un azzurro può salutare il Napoli: l’incredibile operazione!

La stagione del Napoli è iniziata da poche settimane e procede per il meglio. Intanto, però, la società lavora ancora sul mercato.

L’inizio di stagione del Napoli è a dir poco entusiasmante. La “cura” Antonio Conte ha già portato i suoi effetti, ma no non sono collaterali. Infatti, ad oggi, gli azzurri guidano la classifica della Serie con due punti di vantaggio sull’Inter e tre sulla Juventus. Le prestazioni dei partenopei sono state molto importanti, ancor più a causa dei tanti protagonisti nelle prime uscite. I nomi noti sono stati, basti ripensare a Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia. In realtà, però, le pedine intoccabili sono diverse e riguardano anche Scott McTominay, Matteo Politano e non solo.

Tale situazione è stata resa possibile anche dal mercato in entrata. Infatti, durante l’estate sono arrivati nomi internazionali, i quali stanno permettendo ad Antonio Conte di lavorare nelle giuste condizioni. I neo azzurri hanno già dimostrato le proprie qualità, su tutti David Neres che continua ad essere decisivo pur entrando dalla panchina. Proprio gli acquisti, però, hanno “chiuso” le porte ad altri calciatori. Tra questi, è presente anche Giacomo Raspadori ormai sempre più ai margini del progetto.

Raspadori resta in orbita Juventus: è un idea di Giuntoli!

La storia d’amore tra Giacomo Raspadori e il Napoli potrebbe finire prima del previsto. L’ex Sassuolo non ha mai trovato la propria dimensione in azzurro, e nella stagione appena iniziata starebbe faticando ancor più. A complicare ulteriormente le cose ci hanno pensato i nuovi acquisiti, i quali hanno ridotto maggiormente lo spazio a disposizione dell’attaccante della Nazionale. Non a caso, come riportato da “Calciomercato.com” il giocatore sarebbe ancora nel mirino della Juventus, la quale è a caccia di un vice Vlahovic viste le condizioni precarie di Milik.

Il DS Cristiano Giuntoli sarebbe pronto a fiondarsi sul mercato per rinforzare il parco attaccanti a disposizione di Thiago Motta. I nomi noti sono tanti, basti ripensare a Jonathan David passando per Omorodion fino ad arrivare a Giacomo Raspadori. Quest’ultimo, è da tempo nel mirino dell’ex Napoli, motivo per il quale anche in estate è stato ipotizzato un possibile scambio con Federico Chiesa poi però approdato a Liverpool. L’inizio di stagione ha sottolineato le necessità della Juventus di ingaggiare un attaccante di riserva, e quest’ultimo potrebbe essere proprio Raspadori. Naturalmente, prima di procedere con un qualsiasi tipo di operazione sarà necessario il consenso di Aurelio De Laurentiis e ancor più un accordo vantaggioso.