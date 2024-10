Da Buongiorno a Olivera: tutti i convocati del Napoli in Nazionale

Ecco quanti giocatori del Napoli saranno impegnati con le proprie Nazionali: Conte ha una squadra dimezzata a Castel Volturno

Il Napoli sarà dimezzato nei prossimi giorni a Castel Volturno, poiché una buona fetta di calciatori sarà impegnato nella finestra dedicata alle Nazionali. Antonio Conte riprenderà gli allenamenti con la squadra – i pochi rimasti – solo domani pomeriggio.

Tra i calciatori che rimarranno a disposizione del mister c’è anche Romelu Lukaku, il quale preferisce allenarsi con lo staff tecnico partenopeo e rinunciare per il momento alla chiamata di CT Tedesco per il suo Belgio. L’attaccante del Napoli non si sente ancora al 100% e vuole trovare la condizione fisica ideale per poter aiutare il gruppo. Al suo posto, il commissario tecnico ha pescato un attaccante azzurro: Cyril Ngonge parte per gli impegni di Nations League e rappresenterà il Belgio per la prima volta in assoluto.

Napoli, quanti convocati: ecco tutte le partite degli Azzurri in Nazionale

Niente convocazione per Alex Meret, che deve recuperare dall’infortunio muscolare e salterà le gare dell’Italia. Invece, Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori partono per Coverciano e saranno regolarmente utilizzati da ct Spalletti. Specialmente l’attaccante, che non sta brillando ma troverà certamente spazio in Nazionale vista la carenza di giocatori nel reparto offensivo.

Occhi puntati anche sulla Scozia. Gilmour è oscurato da Lobotka al Napoli, ma sarà titolarissimo contro Croazia e Portogallo. Negli undici di ct Clarke non può mancare Scott McTominay, protagonista assoluto nelle sue prime partite in azzurro. L’ex Manchester United ha già lasciato il segno con due gol: uno in Coppa e uno in campionato. E anche con la Scozia ha realizzato 10 gol nelle ultime 17 presenze.

Di seguito tutti i 12 convocati del Napoli che nei prossimi giorni disputeranno le partite con le rispettive Nazionali:

Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori: Italia-Belgio (10 ottobre); Italia-Israele (14 ottobre) – Uefa Nations League

Lobotka: Slovacchia-Svezia (11 ottobre); Azerbaijan-Slovacchia (14 ottobre) – Uefa Nations League

Ngonge: Italia-Belgio (10 ottobre); Belgio-Francia (14 ottobre) – Uefa Nations League

Gilmour e McTominay: Croazia-Scozia (12 ottobre), Scozia-Portogallo (15 ottobre)

Rrahmani: Lituania-Kosovo (12 ottobre); Kosovo-Cipro (15 ottobre) – Uefa Nations League

Kvaratskhelia: Ucraina-Georgia (11 ottobre); Georgia-Albania (14 ottobre) – Uefa Nations League

Rafa Marin: Spagna-Kazakistan (10 ottobre); Spagna-Malta (15 ottobre) – Qualificazioni Euro Under 21

Olivera: Perù-Uruguay (11 ottobre); Uruguay-Ecuador (15 ottobre) – Qualificazioni Coppa del Mondo 2026

Anguissa: Camerun-Kenia (11 ottobre); Kenia-Camerun (14 ottobre) – Qualificazioni Coppa d’Africa